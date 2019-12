Schembri poprel, že by pomáhal obvinenému z vraždy v pokuse o útek

Valletta 18. decembra (TASR) - Bývalý šéf úradu maltského premiéra dnes poprel, že pomáhal mužovi obvinenému z vraždy maltskej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej pri pokuse o útek.



Keith Schembri to podľa agentúry DPA povedal na súde s tým, že s hlavným podozrivým z prípravy vraždy, 38-ročným podnikateľom Yorgenom Fenechom, hovoril pred jeho zatknutím celkovo len menej ako 30 minút. Fenecha zatkli 19. novembra na jeho luxusnej jachte, s ktorou sa pokúsil odplávať z Malty.



Caruanovú-Galiziovú, ktorá písala protikorupčný blog, viedla vyšetrovanie škandálu Panama Papers na Malte a bola investigatívnou novinárkou a ostrou kritičkou maltskej vlády, zabila v októbri 2017 bomba nastražená v jej aute. Jej smrť vyvolala v krajine protesty.



Vyšetrovanie jej vraždy viedlo k vypočúvaniu popredných politikov a rezignáciám viacerých ministrov. Maltský premiér Joseph Muscat následne súvislosti s narastajúcou kritikou verejnosti oznámil, že po 12. januári odstúpi zo svojej funkcie.



Z funkcie odstúpil aj samotný Schembri, ktorého v súvislosti s prípadom vypočúvali, no obvinenia voči nemu nevzniesli. Schembri v stredu na súde priznal, že s Fenechom boli priatelia.



"Fenech sa ma pýtal, či ho niekto sleduje. Povedal som, že nie. Povedal mi, že ide so svojou loďou na Sicíliu. Spýtal som sa ho: 'Myslíš si, že je správna chvíľa na odchod z Malty?'" uviedol Schembri.



Schembriho sa na súde pýtali, či v tom čase vedel, že Fenech je podozrivý z vraždy. Schembri priznal, že o tom vedel, povedal však, že o priebehu vyšetrovania podnikateľa neinformoval.