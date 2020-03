Malta uzavrela svoj vzdušný priestor pre civilné lety

Valletta 21. marca (TASR) - Vzdušný priestor nad Maltou je od soboty z dôvodu pandémie nového koronavírusu zatvorený. Platí to pre prichádzajúce i odchádzajúce lety s pasažiermi. Tamojšie medzinárodné letisko je otvorené iba pre prepravu tovaru, humanitárne lety a repatriačné lety pre cudzincov, informoval v sobotu denník The Times of Malta.



Na Malte žije približne 490.000 obyvateľov. Okrem toho sa tam stále nachádzajú stovky cudzincov. Pred dvoma dňami odtiaľ letecky alebo trajektmi prepravili na Sicíliu talianskych robotníkov.



Školy, bary a obchody v tomto ostrovnom štáte sú zatvorené. Každý, kto nedodrží karanténne predpisy, dostane pokutu 3000 eur. Turizmus, hlavný zdroj príjmu Malťanov, sa úplne zastavil.



Doteraz bolo na Malte hlásených 73 prípadov infekcie novým koronavírusom.