Maltského premiéra a príslušníkov armády vyšetrujú za smrť migrantov

Valletta 19. apríla (TASR) - V súvislosti so smrťou najmenej piatich migrantov smerujúcich z Líbye do Talianska začala justícia na Malte viesť vyšetrovanie voči tamojšiemu premiérovia Robertovi Abelovi a niektorým príslušníkom ozbrojených síl. Všetci sú obvinení zo zabitia, uviedli agentúry DPA a AFP.



Migranti sa utopili pred niekoľkými dňami pri pobreží Malty, kde sa ich plavidlo dostalo do problémov. Ďalších sedem migrantov je odvtedy nezvestných. Na lodi, ktorá sa následne z neznámych príčin vrátila do Líbye, bolo približne 55 ľudí.



Maltské ľudskoprávne organizácie Repubblika a Alarm Phone podali po tomto incidente trestné oznámenie na Abelu a náčelníka generálneho štábu armády Jeffreya Curmiho, ako aj na posádku hliadkovej lode maltskej pobrežnej stráže, ktorá údajne v inom prípade znefunkčnila motor lode s migrantmi, aby nemohla doplávať k brehom Malty.



Osobitný vyslanec Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Vincent Cochetel uviedol, že stále nie je známe, čo sa s prvou loďou stalo, životy ľudí sa však "určite dali zachrániť".



Abela sa bráni, že odmietaním utečeneckých lodí koná v národnom záujme, aby chránil Malťanov pred koronavírusom. "Moje svedomie je čisté, pretože sme urobili všetko, čo je v našich silách, aby sme chránili náš ľud a všetkých obyvateľov tejto krajiny," povedal v sobotu premiér.



Dodal, že prístavy na Malte by mali zostať pre utečencov a migrantov uzavreté až do skončenia pandémie koronavírusu.



Malta s asi 500.000 obyvateľmi zaznamenala doteraz najmenej 426 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 a tri úmrtia.