Malta zmierni interrupčný zákon, podľa aktivistov stále nedostatočne

Valletta 22. novembra (TASR) - Maltský minister zdravotníctva Chris Fearne zverejnil v pondelok návrh zákona, ktorý zmierňuje platný zákon o umelých potratoch tým, že umožní ukončenie tehotenstva, ak je život alebo zdravie matky vážne ohrozené. Návrh ešte musí schváliť parlament.



Stredomorská ostrovná krajina Malta je momentálne jediným členom Európskej únie, ktorý zakazuje interrupcie z akýchkoľvek dôvodov.



Ako TASR informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP, navrhovaná zmena zákona nasleduje po pobúrení vyvolanom v júni tohto roku prípadom americkej turistky, u ktorej počas dovolenky na ostrove nastal neúplný potrat, ale maltskí lekári nesmeli urobiť zákrok na dokončenie prirodzeného potratu.



Aktivisti uvítali toto ukončenie posledného plošného zákazu interrupcií v EÚ, aj keď poukázali na to, že autori návrhu zmien nezašli dostatočne ďaleko.



Aktivistka a právnička v oblasti ľudských práv Désirée Attardová v rozhovore pre AFP uznala, že návrh zákona je "krokom správnym smerom", ktorý však "zďaleka nestačí". Podľa nej maltská vláda musí "uznať, že reprodukčné práva sú základnými právami."



Aj lekárka Isabel Stabileová, aktivistka organizácie Doctors for Choice, uviedla, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú nedostatočné.



"Stále nebude existovať ustanovenie na ukončenie tehotenstva v prípadoch znásilnenia alebo incestu či v prípadoch fetálnej anomálie," vysvetlila agentúre AFP.



Rovnako nebude možné rozhodnúť sa pre potrat z iných ako zdravotných dôvodov, upozornila lekárka s tým, že ročne si na Malte interrupčné tabletky na domáce použitie cez internet objednáva až 400 ľudí.



Stabileová pripomenula, že zraniteľní ľudia budú aj "naďalej kriminalizovaní", zatiaľ čo tí, ktorí si môžu dovoliť cestovať na kliniky inde v Európe, budú "v potratovej turistike" pokračovať.



Zmeny v maltskom zákonodarstve nastávajú po tom, ako tehotnú Američanku Andreu Prudenteovú, ktorú na dovolenke na Malte postihol neúplný prirodzený potrat, museli letecky dopraviť do Španielska, kde jej vykonali interrupciu s cieľom zabrániť infekcii.



V reakcii na Prudenteovej prípad podalo viac ako 130 lekárov na Malte právny protest proti všeobecnému zákazu umelých potratov, pričom poukázali na to, že táto prax prekáža riadnej lekárskej starostlivosti.



V súčasnosti môžu maltskí lekári, ktorí vykonávajú umelé prerušenie tehotenstva, dostať trest odňatia slobody až na štyri roky a doživotný zákaz výkonu svojho povolania.