Malta zrušila zákaz vstupu do krajiny pre neočkovaných cestujúcich

Valletta 14. júla (TASR) - Malta v utorok upustila od zákazu vstupu do krajiny pre cestujúcich nezaočkovaných proti novému koronavírusu, ktorý mal vstúpiť do platnosti v stredu. Po novom Malta umožní osobám bez vakcinácie pricestovať, avšak musia podstúpiť karanténu. Informovala o tom agentúra AFP.



Dĺžka karantény nebola bezprostredne známa, avšak Malta už predtým stanovila 14-dňovú izoláciu pre ľudí prichádzajúcich z určitých "červených" krajín. Ako píše denník Times Of Malta, cestujúci by mali ísť do hotelovej karantény na vlastné náklady.



Pravidlo sa má vzťahovať i na Malťanov, ktorí sa nedali zaočkovať. Neplatí však pre tých, ktorí si letenky zarezervovali ešte predtým, než minister zdravotníctva Chris Fearne po náraste počtu prípadov nákazy koronavírusom minulý piatok ohlásil plánované zmeny. Ako pôvodne tvrdil, Malta mala uznávať len očkovacie certifikáty vydané na Malte, v krajinách EÚ alebo v Británii. V aktualizovaných pravidlách však pribudli i ďalšie krajiny vrátane USA či Japonska, všíma si AFP.



Výnimku z karantény, ako aj z preukázania sa dokladom o očkovaní majú deti do 12 rokov a osoby, ktoré sa nemôžu dať zaočkovať zo zdravotných dôvodov. Namiesto toho musia predložiť negatívny PCR test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín.



Kompromis, ktorý upravil prísne avizované obmedzenia vstupu do krajiny, prišiel po kritike zo strany Európskej komisie. Tá namietala, že ide o diskriminačné opatrenie, ktoré podkope celoeurópsky covidový pas.



Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton po krátkej návšteve Malty a rozhovoroch s tamojším premiérom Robertom Abelom vyjadril pred novinármi presvedčenie, že maltská vláda plánované tvrdé cestovné obmedzenia "upraví".