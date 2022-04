Malthouse: Británia by mohla uvaliť sankcie na ruských generálov

Londýn 10. apríla (TASR) - Spojené kráľovstvo by mohlo uvaliť sankcie na ruských vojakov a generálov podozrivých zo spáchania vojnových zločinov na Ukrajine. Uviedol to v nedeľu britský štátny minister zodpovedný za činnosť polície Kit Malthouse. TASR prevzala správu od stanice Sky News.



Malthouse pre Sky News zdôraznil, že dôkazy o zverstvách by sa mali počas konfliktu zhromažďovať tak "starostlivo, ako je to len možné".



"Zatiaľ čo to prebieha, môžeme na domácej pôde prijať opatrenia týkajúce sa sankcií, ktoré sme schopní uvaliť na jednotlivcov vrátane bojovníkov, hlavných generálov a ďalších, ktorí sú do toho zapletení, aby sme dali najavo, že uznávame ich podiel na tomto strašnom, strašnom útoku na slobodnú demokratickú krajinu," povedal Malthouse.