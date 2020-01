Maltská ministerka podala demisiu v súvislosti s vraždou novinárky

Valletta 20. januára (TASR) - Maltská ministerka Justyne Caruanová podala v pondelok demisiu, čo súvisí s vyšetrovaním vraždy investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Ministerka pre záležitosti ostrova Gozo podala demisiu po zisteniach nedeľníka Sunday Times of Malta. Manžel Justyne Caruanovej, bývalý vysopokostavený dôstojník polície Silvio Valletta, podľa nedeľníka vlani cestoval na futbalový zápas do zahraničia spoločne s podnikateľom Yorgenom Fenechom. Ten je podozrivý z účasti na vražde známej novinárky.



Justyne Caruanová podala demisiu len týždeň zložení sľubu, ktorým sa stala členkou vlády nového maltského premiéra Roberta Abelu.



Jej manžel Valletta bol námestníkom policajného komisára a pôsobil aj vo vedení maltskej jednotky pre vyšetrovanie finančných trestných činov (FIAU). Vlani v júni sa však týchto funkcií musel vzdať a v auguste z polície úplne odišiel. O mesiac neskôr vycestoval s Fenechom do Británie na futbalový zápas klubu Chelsea FC.



Valletta v nedeľu cestu s Fenechom priznal. Tvrdí však, že letenky si platil sám a že v tom čase nevedel, že Fenech je podozrivý v súvislosti s vraždou Caruanovej-Galiziovej.



"Nikdy som neurobil nič zlé a určite by som nikdy nešiel do zahraničia s niekým, koho by som podozrieval alebo o ktorom by som vedel, že je vyšetrovaný," uviedol Valletta podľa agentúry AFP.



Maltské ministerstvo vnútra v nedeľu informovalo, že polícia prešetruje spojenie medzi Vallettom a Fenechom.



Fenech je obvinený zo spolupáchateľstva pri vražde Caruanovej- Galiziovej, ktorá prišla o život v októbri roku 2017 pri atentáte spáchanom bombou nastraženou vo svojom aute. Fenech tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že skutočným strojcom novinárkinej vraždy bola "pravá ruka" vtedajšieho premiéra Josepha Muscata.



Muscat sa vzdal funkcie premiéra minulý týždeň pod tlakom verejnosti pobúrenej tým, že ľudia z okolia predsedu vlády vôbec mohli byť zapletení do vraždy a ovplyvňovať aj jej vyšetrovanie.



V súvislosti s vyšetrovaním vraždy polícia vypočúvala viacerých Muscatových spolupracovníkov: okrem iných aj vedúceho Muscatovej kancelárie Keitha Schembriho, ministra pre cestový ruch Konrada Mizziho a ministra hospodárstva Chrisa Cardonu. Všetci vlani v novembri odstúpili zo svojich funkcií.



V súvislosti s kritikou vyšetrovania vraždy novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej odstúpil minulý piatok zo svojej funkcie aj šéf maltskej polície Lawrence Cutajar, ktorý bol tiež obviňovaný z nedostatočného boja proti korupcii.



Novinárka Caruanovú-Galiziovú písala protikorupčný blog, viedla vyšetrovanie škandálu Panama Papers na Malte a bola investigatívnou novinárkou a ostrou kritičkou maltskej vlády a miestnych korupčných praktík. Dňa 16. októbra 2017 ju zabila bomba nastražená v jej aute. Obvinení sú štyria ľudia. Jej smrť otriasla krajinou a vyvolala protesty občanov, ktoré neutíchajú.