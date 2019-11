Maltská opozícia a demonštranti žiadajú odstúpenie premiéra Muscata

Valletta 28. novembra (TASR) - Maltská opozícia i demonštranti žiadajú odstúpenie premiéra Josepha Muscata v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinárky Daphne Caruanaovej-Galiziovej. Informovali o tom vo štvrtok agentúra AFP a denník Times of Malta na svojej webovej stránke.



Tisíce ľudí podľa AFP už niekoľko dní demonštrujú pred budovou premiérovej kancelárie a žiadajú jeho odstúpenie. Musacatovo odstúpenie žiadali v stredu aj opoziční poslanci v maltskom parlamente.



Líder opozície Adrian Delia sa podľa Times of Malta premiéra spýtal, či je ochotný prevziať na seba politickú zodpovednosť za údajnú účasť bývalého vedúceho svojej kancelárie Keitha Schembriho na vražde novinárky.



Muscat Deliove tvrdenia odmietol. Inštitúcie v krajine podľa premiéra fungujú a vláda ich ochraňuje. "Mojou úlohou je zabezpečiť, že sa tento veľký prípad vyrieši pod mojím dohľadom," povedal. Muscat takisto zdôraznil, že Schembri nebol v súvislosti s vraždou obvinený.



"Vzhľadom na to, že premiér neprevzal politickú zodpovednosť, opozícia už viac nebude v kontakte s vládou," povedal Delia a vyviedol všetkých poslancov opozičnej Nacionalisticky strany (PN) z rokovacej sály.



Schembriho v utorok vypočúvali v súvislosti s vraždou Caruanaovej-Galiziovej a premiér v ten istý deň oznámil jeho rezignáciu. Bývalého šéfa kancelárie následne zatkla polícia.



Muscat sa vo štvrtok odmietol vyjadriť k Schembriho zatknutiu a ďalšiemu vývoju v tomto prípade. Podľa svojich slov tak urobí až po skončení vyšetrovania.



Caruanová-Galiziová, ktorá písala protikorupčný blog a viedla vyšetrovanie škandálu Panama Papers na Malte, prišla o život v októbri 2017 pri výbuchu bomby nastraženej v jej automobile.