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Maltská vláda vyzýva na pokoj po oslobodení Fenecha
Caruanovú Galiziovú zavraždili 16. októbra 2017 nastraženou bombou v aute, ktorá vybuchla počas jazdy neďaleko jej domu v Bidniji.
Autor TASR
Valletta 3. septembra (TASR) - Maltská vláda vyzvala verejnosť, aby zachovala pokoj po stredajšom rozhodnutí súdnej poroty v prípade vraždy investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej. Pomerom hlasov osem ku jednému oslobodila podnikateľa Yorgena Fenecha spod obžaloby z účasti na vražde, čo ostro kritizovala rodina zavraždenej a organizácia Reportéri bez hraníc. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„V tejto citlivej situácii vláda vyzýva na opatrnosť pri verejných vyjadreniach, ktoré by mohli spôsobiť viac škody ako úžitku,“ uviedla vláda vo vyhlásení, v ktorom „vzala na vedomie“ výsledok súdneho konania.
Caruanovú Galiziovú zavraždili 16. októbra 2017 nastraženou bombou v aute, ktorá vybuchla počas jazdy neďaleko jej domu v Bidniji. Vražda vyvolala na Malte protesty, ktoré prispeli k pádu vlády premiéra Josepha Muscata, a upozornila na „kultúru beztrestnosti“ v krajine.
Novinárka sa v investigatívnych článkoch venovala aj ľuďom z okruhu vtedajšieho premiéra Muscata a podozreniam o prepojení na spoločnosti v daňových rajoch. V čase smrti čelila viac ako 40 žalobám za ohováranie.
Prokurátori neskôr na základe dôkazov a svedectva Melvina Theumu obvinili z objednania vraždy podnikateľa Yorgena Fenecha, jedného z kľúčových akcionárov spoločnosti ElectroGas, ktorej sa Galiziová venovala vo svojich článkoch. Theuma je bývalý taxikár a človek z prostredia organizovaného zločinu, ktorý sa priznal, že bol sprostredkovateľom vraždy.
Porota ho však v stredu oslobodila pomerom hlasov osem ku jednému. Obžaloba sa nemôže proti rozhodnutiu odvolať s výnimkou mimoriadnych okolností týkajúcich sa právnych otázok.
„Hrozné rozhodnutie porotcov, z ktorého sa naša krajina možno nikdy nespamätá. Mali veľkú zodpovednosť zabezpečiť spravodlivosť. A jednoducho sa z toho vyvliekli,“ napísal v reakcii Galiziovej syn Matthew.
Opozičná Nacionalistická strana usporiadala v noci „tichý protest“ pred kanceláriou premiéra Roberta Abelu. Jej šéf Alex Borg vyzval, aby parlament ukončil letnú prestávku a viedol rozpravu ohľadom verdiktu poroty. „Teraz vieme, že vražda Daphne Caruanovej Galiziovej bola naplánovaná priamo v tejto budove,“ povedal Borg a ukázal na kanceláriu premiéra.
„V tejto citlivej situácii vláda vyzýva na opatrnosť pri verejných vyjadreniach, ktoré by mohli spôsobiť viac škody ako úžitku,“ uviedla vláda vo vyhlásení, v ktorom „vzala na vedomie“ výsledok súdneho konania.
Caruanovú Galiziovú zavraždili 16. októbra 2017 nastraženou bombou v aute, ktorá vybuchla počas jazdy neďaleko jej domu v Bidniji. Vražda vyvolala na Malte protesty, ktoré prispeli k pádu vlády premiéra Josepha Muscata, a upozornila na „kultúru beztrestnosti“ v krajine.
Novinárka sa v investigatívnych článkoch venovala aj ľuďom z okruhu vtedajšieho premiéra Muscata a podozreniam o prepojení na spoločnosti v daňových rajoch. V čase smrti čelila viac ako 40 žalobám za ohováranie.
Prokurátori neskôr na základe dôkazov a svedectva Melvina Theumu obvinili z objednania vraždy podnikateľa Yorgena Fenecha, jedného z kľúčových akcionárov spoločnosti ElectroGas, ktorej sa Galiziová venovala vo svojich článkoch. Theuma je bývalý taxikár a človek z prostredia organizovaného zločinu, ktorý sa priznal, že bol sprostredkovateľom vraždy.
Porota ho však v stredu oslobodila pomerom hlasov osem ku jednému. Obžaloba sa nemôže proti rozhodnutiu odvolať s výnimkou mimoriadnych okolností týkajúcich sa právnych otázok.
„Hrozné rozhodnutie porotcov, z ktorého sa naša krajina možno nikdy nespamätá. Mali veľkú zodpovednosť zabezpečiť spravodlivosť. A jednoducho sa z toho vyvliekli,“ napísal v reakcii Galiziovej syn Matthew.
Opozičná Nacionalistická strana usporiadala v noci „tichý protest“ pred kanceláriou premiéra Roberta Abelu. Jej šéf Alex Borg vyzval, aby parlament ukončil letnú prestávku a viedol rozpravu ohľadom verdiktu poroty. „Teraz vieme, že vražda Daphne Caruanovej Galiziovej bola naplánovaná priamo v tejto budove,“ povedal Borg a ukázal na kanceláriu premiéra.