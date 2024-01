Maltské predsedníctvo: OBSE sa musí viac angažovať na Ukrajine

Viedeň 25. januára (TASR) - Napriek odporu Ruska sa bude Malta ako tohtoročná predsednícka krajina Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) zasadzovať za jej väčšiu angažovanosť na Ukrajine. Na zasadaní Stálej rady OBSE to vo štvrtok vo Viedni povedal maltský minister zahraničných vecí Ian Borg, informuje agentúra DPA.



Po začatí invázie ruských síl vo februári 2022 Moskva zablokovala rozšírenie projektov OBSE na Ukrajine. Ostatné členské štáty sa však postarali o to, že OBSE môže na Ukrajine v obmedzenej forme naďalej pôsobiť v oblastiach ako sú odmínovanie, boj proti obchodovaniu s ľuďmi či posilňovanie súdnictva.



Borg vo svojom vystúpení oznámil, že budúci týždeň navštívi Kyjev, kde chce okrem iného diskutovať o možnostiach ďalšej spolupráce a vyjadriť podporu Ukrajine.



"Ja a maltské predsedníctvo budeme naďalej požadovať úplné, bezpodmienečné a okamžité stiahnutie Ruska z celého územia Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach," povedal Borg.



Ďalej uviedol, že chce "neúnavne" pracovať na tom, aby sa všetky štáty OBSE opäť zaviazali dodržiavať základné princípy organizácie, akými sú Záverečný akt Konferencie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (KBSE) alebo Parížska charta. Tieto princípy — medzi ktoré patrí aj rešpektovanie územnej celistvosti všetkých členských štátov — „nie sú svojvoľné“, ale sú záväzné pre každého.



Malta bola zvolená za predsednícku krajinu OBSE na ministerskej rade vlani v novembri po tom, čo Rusko vetovalo kandidatúru Estónska, pretože je členom NATO.



V OBSE je Borg odkázaný na spoluprácu s Moskvou, ktorá nesúhlasila s viacročným predĺžením mandátu generálnej tajomníčky OBSE Helgy Schmidovovej (predĺžený bol len do začiatku septembra) a už tri roky blokuje prijatie rozpočtu OBSE.