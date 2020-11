Maltskú europoslankyňu Metsolovú zvolili za prvú podpredsedníčku EP

Brusel 12. novembra (TASR) - Maltská trojnásobná europoslankyňa Roberta Metsolová (41) z politickej frakcie Európska ľudová strana (EPP) bola vo štvrtok v Bruseli zvolená za prvú podpredsedníčku Európskeho parlamentu (EP).



Europoslankyňa z Malty, ktorá má v EP len šesť poslancov, v tejto funkcii nahradila Mairead McGuinnessovú z Írska, ktorá sa v októbri stala európskou komisárkou pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov.



Do vypršania pondelkového termínu (9.11) na podanie prihlášok pre túto funkciu bola ako jediná nominovaná maltská europoslankyňa. Ostatné politické frakcie nemali záujem alebo nestihli včas podať príslušné nominácie. Metsolová je prvou maltskou poslankyňou z Malty, ktorá sa stala podpredsedníčkou zákonodarného zboru EÚ.



Prvá viceprezidentka EP po svojom zvolení uviedla, že chce byť aj naďalej "silným hlasom pre európskych občanov a pre Maltu", a spresnila, že bude pokračovať v práci na budovaní mostov "naprieč politickými priepasťami". V EP je pre schválenie akéhokoľvek uznesenia alebo návrhu potrebná spolupráca viacerých politických skupín.



Metsolová odkázala, že v dobe po koronakríze, ktorá si bude vyžadovať oživenie ekonomiky a zdravia občanov, ale aj v dobe poznačenej teroristickými hrozbami, rokovaniami o brexite, novým prezidentom v USA, situáciou v Bielorusku, pretrvávajúcimi migračnými výzvami či novým mechanizmom právneho štátu v EÚ, sa bude usilovať o to, aby Európsky parlament zohrával úlohu silného prepojenia medzi občanmi a európskym rozhodovacím procesom.



Metsolová, ktorá je civilným povolaním právnička so špecializáciou na európsku legislatívu a politiku, v rokoch 2004 až 2012 pracovala pre Stále zastúpenie Malty pri EÚ. Bola aj právnou poradkyňou bývalej šéfky diplomacie EÚ Catherine Ashtonovej a v súčasnosti je v EP koordinátorkou skupiny EPP vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. V EP je aj spolupredsedníčkou medzipolitickej skupiny pre boj proti korupcii.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)