Maltský parlament sa má zaoberať zmiernením interrupčných zákonov

Valletta 16. novembra (TASR) - Maltskému parlamentu budú budúci týždeň predložené legislatívne zmeny usilujúce sa zmierniť prísne zákony týkajúce sa interrupcií. V stredu to na tlačovej konferencii uviedol maltský minister zdravotníctva Chris Fearne, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Na základe príslušných dodatkov by malo byť - ak dôjde k schváleniu - povolené ukončenie tehotenstva v prípade vážneho ohrozenia života alebo zdravia ženy.



"Nerozhoduje sa tu o tom, či prežije matka alebo dieťa. Rozhoduje sa o tom, či matka aj dieťa zomrú, alebo či sa zachráni život ženy," vyhlásil šéf rezortu zdravotníctva Fearne. "Nemyslíme si, že by mala žena po tom, čo si prejde takýmto utrpením, čeliť prípadnému uväzneniu," zdôraznil.



Malta, krajina s hlboko veriacimi katolíkmi, je jediným štátom EÚ s úplným zákazom umelého prerušenia tehotenstva.



Na základe tamojšieho zákona hrozia ženám za absolvovanie potratu štyri roky väzenia. Rovnakej dĺžke trestu čelia aj lekári, ktorí v snahe zachrániť život ženy vykonajú interrupciu.



Malta plánuje pristúpiť k reforme zákona po tom, čo bola v júni odmietnutá žiadosť turistky z USA o ukončenie tehotenstva. Andreu Prudenteovú (38) postihol počas dovolenky na Malte neúplný prirodzený potrat po tom, čo začala silné krvácať. Lekári vyhodnotili, že jej život je v ohrození a napokon ju letecky dopravili na španielsky ostrov Malorka, kde jej vykonali potrat.



Prudenteová v septembri zažalovala maltskú vládu a vyzvala súdy, aby rozhodli, že zákaz interrupcií za každých okolností je porušením ľudských práv. Tento prípad ešte čaká súdne pojednávanie, dodáva Reuters.