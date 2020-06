Maltský politik spájaný s vraždou novinárky sa vzdal funkcie v strane

Valletta 17. júna (TASR) - Podpredseda maltskej vládnej Strany práce Chris Cardona sa v stredu vzdal straníckej funkcie. Došlo k tomu po tom, ako ho svedok na súde spojil s vraždou investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej. Informovala o tom agentúra DPA.



Spomínaný svedok vypovedal na súde pred dvomi týždňami. Cardonu na odchod zo straníckej funkcie vyzval aj predseda strany a premiér Robert Abela, ktorý to v utorok oznámil aj verejne.



Následne Abela v stredu uviedol, že Cardonovu demisiu už má na stole. Obsah listu, v ktorom Cardona oznamuje svoj odchod z funkcie, nebol zverejnený.



Strana práce bude teraz voliť nového podpredsedu. Očakáva sa, že sa tak stane v polovici júla.



Cardonova demisia v strane vrhla tieň na jeho 24-ročnú kariéru v politike, keď posledné štyri roky bol podpredsedom Strany práce a šesť rokov zastával aj post ministra hospodárstva.



Tento blízky spojenec bývalého premiéra Josepha Muscata z vlády odišiel v januári, keď sa do čela vládneho kabinetu postavil Abela. Neskôr, koncom apríla, sa Cardona vzdal aj poslaneckého mandátu.



Jeho meno sa opäť v médiách pretriasalo začiatkom júna, a to v súvislosti so súdnym procesom vo veci vraždy novinárky Caruanovej-Galiziovej.



Pred súdom vtedy vypovedal údajný sprostredkovateľ v kauze vraždy maltskej novinárky, ktorý tvrdil, že predpokladaný plánovač vraždy mu povedal, že Cardona zaplatil aj najatým vrahom novinárky.



Cardona, ktorý na Caruanovú-Galiziovú podal pred jej vraždou žalobu za tvrdenia, že počas pracovnej návštevy v Nemecku zavítal aj do verejného domu Acapulco Sauna Club vo Velberte, rozhodne odmieta tvrdenia, že má s novinárkinou vraždou niečo spoločné.



Novinárka Caruanová-Galiziová písala protikorupčný blog. Svojho času sa dostala k dokumentom uniknutým z panamskej spoločnosti Mossack Fonseca - ide o škandál známy ako Panama Papers -, pričom sa sústredila na maltských politikov, ktorých mená v tejto kauze figurujú. Bola investigatívnou novinárkou a ostrou kritičkou maltskej vlády i opozície a miestnych korupčných praktík.