Maltský premiér nakrátko navštívil Líbyu a rokoval o migrácii

Tripolis 29. mája (TASR) - Maltský premiér Robert Abela navštívil vo štvrtok vojnou zmietanú Líbyu a so šéfom tamojšej vlády národnej dohody Fájizom Sarrádžom diskutoval o ilegálnej migrácii. Informovala o tom samotná líbyjská vláda, uznaná Organizáciou Spojených národov (OSN).



Abela počas krátkej návštevy podpísal so Sarrádžom memorandum o porozumení na tému migrácie, uviedla uznaná vláda so sídlom v Tripolise. Podrobnosti však neposkytla, informovala agentúra AFP.



Úrad maltského premiéra oznámil, že obe strany sa dohodli na zriadení "dvoch koordinačných centier, ktoré budú bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi".



Abela uviedol, že "riešenie jednoznačne spočíva na konkrétnych činoch na líbyjskom pobreží a na líbyjskej južnej hranici", ktorá je pre mnohých migrantov zo subsaharskej Afriky kľúčovou tranzitnou krajinou na ich ceste do Európy.



Maltský premiér takisto vyzval Európu na solidaritu a zavedenie takých opatrení, ktoré zastavia pašovanie ľudí, namiesto toho, aby sa len "sústredili na premiestňovanie migrantov do iných krajín".



Malta je dôležitou krajinou, v ktorej sa vyloďujú migranti snažiaci sa dostať do Európy, zatiaľ čo do Líbye prúdia migranti pokúšajúci sa preplaviť cez Stredozemné more.



Prevádzači ľudí využívajú chaos, ktorý vládne v tejto severoafrickej krajine od roku 2011, keď bol počas povstania zvrhnutý a zabitý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí.



Líbya je teraz rozdelená medzi vládu národnej dohody v Tripolise a sily verné vojenskému veliteľovi Chalífovi Haftarovi, ktorý sídli na východe krajiny. Haftar vedie už rok trvajúci boj o metropolu Tripolis, ktorú sa pokúša dobyť.



Vláda národnej dohody vo vyhlásení uviedla, že maltský premiér jej "opätovne vyjadril podporu".