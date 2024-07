Maltský súd prepustil z väzby rumunského princa

Valletta 8. júl (TASR) - Maltský súd v pondelok rozhodol o prepustení princa Pavla Filipa Rumunského z väzby na kauciu. V maltskej väzbe bol od apríla. V Rumunsku odsúdili potomka kráľovskej rodiny za spoluprácu s podvodníkmi s cieľom získať majetok, ktorý mu podľa jeho tvrdení ako vnukovi niekdajšieho rumunského kráľa Karola II. právom náleží. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP a portálu Malta Today.



Maltský súd zakázal Pavlovi Filipovi opustiť územie Malty a nariadil mu zaplatiť kauciu 20.000 eur, ako aj osobnú záruku vo výške ďalších 30.000 eur.



"Vítame toto rozhodnutie, ktoré je priaznivé pre rumunského princa Pavla Filipa. Očakávame, že rozhodnutie maltských sudcov bude v súlade s európskym právom," uviedla jeho advokátka Miriame Laichiová.



Pavla Filipa Rumunského, ktorý má britské, francúzske a rumunské občianstvo, odsúdil v decembri 2020 rumunský súd v neprítomnosti na tri roky a štyri mesiace väzenia. V prípade odsúdil ešte ďalších 17 osôb.



Na 75-ročného princa, ktorý sa zdržiaval vo Francúzsku, následne Rumunsko vydalo európsky zatykač. Francúzske súdy v novembri minulého roka odmietli jeho vydanie do Rumunska.



Princa zadržala polícia na Malte v apríli počas podujatia, ktoré organizoval Maltézsky rád. Odvolací súd v pondelok rozhodol o prepustení Pavla Filipa z väzby, pričom argumentoval jeho zhoršeným zdravotným stavom. Súd sa taktiež odvolal na dve rozhodnutia Súdneho dvora EÚ tvrdiac, že by mohlo dôjsť k porušeniu jeho ľudských práv v prípade vydania do Rumunska.



Carol Lambrino, otec Pavla Filipa, bol nelegitímnym synom predposledného rumunského kráľa Karola II., ktorý abdikoval v roku 1940 v prospech svojho syna Michala. Rumunsko oficiálne uznalo, že Carol Lambrino bol synom kráľa Karola II., až v roku 2012. V Portugalsku ho uznali už v roku 1955 a vo Francúzsku v roku 1963.