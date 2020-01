Maltský súd zrušil pokutu pre nemeckého kapitána lode s migrantmi

Valletta 7. januára (TASR) - Maltský odvolací súd zrušil v utorok rozsudok v prípade kapitána nemeckej záchrannej lode drážďanskej mimovládnej organizácie Mission Lifeline, ktorej sa predvlani v júni podarilo pri líbyjskom pobreží zachrániť viac než 230 migrantov. Informovala o tom agentúra AP.



Odvolací súd rozhodol, že kapitán Claus-Peter Reisch nezamýšľal spáchať trestný čin, keď s loďou vplával do maltských teritoriálnych vôd bez potrebnej registrácie a povolenia.



Reischovi vymeral ešte v máji maltský súd nižšej inštancie pokutu 10.000 eur práve za to, že na vstup do maltských vôd nemal potrebné povolenie. Odvolací súd však teraz v utorok rozhodol, že kapitán tým zákon porušiť nezamýšľal a predošlý rozsudok zrušil, pričom anuloval aj zmienenú pokutu.



Loď organizácie Mission Lifeline zachránila v júni 2018 pri pobreží Líbye 234 migrantov. Po ich záchrane však musela stáť šesť dní na otvorenom mori.



Najskôr ju Taliansko odmietlo vpustiť do svojich prístavov a posádka lode následne neúspešne žiadala o prijatie aj na Malte. Povolenie na vstup jej napokon dal maltský premiér Joseph Muscat po tom, ako viaceré európske krajiny prisľúbili, že utečencov, ktorí boli na jej palube, prijmú.



Samotnú loď však skonfiškovali maltské úrady. Hovorca organizácie Mission Lifeline Axel Steier v utorok uviedol, že teraz, keď je celý prípad už uzatvorený, ju organizácia môže dostať naspäť.



"Uľavilo sa nám a sme šťastní. Teraz vieme, že sme všetko urobili správne," uviedol Steier vo vyhlásení.



K utorňajšiemu verdiktu sa vyjadril aj kapitán Reisch. "Wow, úžasné... Zvíťazil som," napísal na Twitteri.



Organizácia Mission Lifeline získala medzičasom aj nové plavidlo a na jar plánuje opätovne spustiť záchranné operácie, uviedol Steier. Ďalej povedal, že Mission Lifeline už však svoju pôvodnú loď nebude môcť používať, keďže nijaká krajina jej za "prijateľné podmienky" nebude chcieť ponúknuť vlajku, pod ktorou by sa mohla plaviť.



Hovorca zároveň dodal, že utorňajší verdikt vysiela odkaz, že záchrana migrantov nie je "zločinom, ale povinnosťou".