Malý chlapec išiel za babkou na Floridu, nasadili ho na zlé lietadlo

Washington 27. decembra (TASR) - Šesťročný chlapec sa chystal na vianočné prázdniny sám navštíviť svoju babku na juhozápade amerického štátu Florida. Vo Filadelfii ho však nasadili na zlé lietadlo, ktorým odletel do mesta Orlando, 260 kilometrov od plánovanej destinácie. Letecká spoločnosť sa za omyl ospravedlnila. Informovali o tom v stredu agentúry AP a DPA.



Maria Ramosová prišla svojho vnuka minulý týždeň vo štvrtok čakať na letisko v meste Fort Myers. Tam jej však oznámili, že chlapec nebol na palube lietadla nízkonákladovej spoločnosti Spirit Airlines.



"Vbehla som do lietadla k letuške a spýtala som sa jej: 'Kde je môj vnuk? Bol vám odovzdaný vo Filadelfii?' Odpovedala: 'Nie, nemáme so sebou deti'," opísala situáciu Ramosová. Následne jej vnuk zatelefonoval a oznámil jej, že pristál v Orlande.



Spoločnosť Spirit Airlines vo vyhlásení uviedla, že chlapec bol celý čas pod dohľadom zamestnanca leteckej spoločnosti, aj keď ho nasadili na nesprávny let do Orlanda. Aerolínie dodali, že po zistení omylu informovali rodinu, ktorej sa zároveň za chybu ospravedlnili. "Bezpečnosť a zodpovednosť za prepravu všetkých našich hostí berieme vážne a (v tejto veci) vedieme interné vyšetrovanie," napísali aerolínie vo vyhlásení.