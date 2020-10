Malý chlapec sa nechtiac smrteľne postrelil na svojej oslave narodenín

Houston 27. októbra (TASR) - Trojročný chlapec sa v Spojených štátoch neúmyselne smrteľne postrelil zbraňou, ktorú našiel počas svojej sobotňajšej narodeninovej oslavy. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšiu políciu.



K nehode došlo v obci Porter, 40 kilometrov od mesta Houston v americkom štáte Texas. Chlapec oslavoval narodeniny spolu so svojou rodinou a priateľmi. Dospelí zrazu pri hraní kariet začuli výstrel a chlapca našli so strelným poranením hrudníka. Ponáhľali sa s ním na hasičskú stanicu, kde zraneniam podľahol, informoval úrad šerifa v okrese Montgomery. Chlapec podľa vyjadrenia príslušných úradov našiel predmetnú pištoľ po tom, ako vypadla z vrecka jeho príbuznému.



Podľa údajov neziskovej organizácie Everytown for Gun Safety došlo v USA od začiatku roka k neúmyselnej streľbe zo strany detí už prinajmenšom 229-krát, v dôsledku čoho zomrelo 97 ľudí.



Strelnú zbraň vlastní tretina dospelých Američanov, pričom právo vlastniť a nosiť zbrane im zaručuje druhý dodatok Ústavy USA.