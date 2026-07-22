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Mamdani: New York nemôže vykonať zatykač,ktorý ICC vydal na Netanjahua
Medzinárodný trestný súd v roku 2024 uviedol, že Netanjahua podozrieva zo spáchania údajných vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti súvisiacich s izraelskou ofenzívou v Pásme Gazy.
Autor TASR
New York 22. júla (TASR) - Primátor New Yorku Zohran Mamdani v utorok uviedol, že jeho úrad nemá právomoc vykonať zatykač Medzinárodného trestného súdu (ICC) vydaný na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Federálnych úradníkov Spojených štátov preto vyzval, aby zasiahli oni. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.
„Moja administratíva preskúmala všetky možnosti, ktoré ponúka platná legislatíva, s cieľom zistiť, či by mesto New York mohlo vykonať zatykač ICC, keby sem Benjamin Netanjahu prišiel,“ uviedol Mamdani vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach.
„Je zrejmé, že nemáme nezávislú právomoc na vykonanie tohto zatykača. Federálna vláda ju však má, a preto ju vyzývam, aby sa pripojila k ICC a tento zatykač vykonala,“ vyhlásil newyorský primátor.
Medzinárodný trestný súd v roku 2024 uviedol, že Netanjahua podozrieva zo spáchania údajných vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti súvisiacich s izraelskou ofenzívou v Pásme Gazy, ktorá nasledovala po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023, vysvetľuje AFP.
„Každý – svojimi očami, svojím srdcom, svojím svedomím – by mal rozpoznať skazu, ktorú spôsobil, a pochopiť, že patrí pred súd... Súhlasím s Medzinárodným trestným súdom, že Benjamin Netanjahu by mal byť zatknutý a súdený za svoje zločiny, rovnako ako každý iný, proti komu ICC vzniesol obvinenie,“ dodal Mamdani vo videu.
Primátor už skôr tento mesiac pre denník New York Times potvrdil, že spolu s právnym oddelením mesta rokujú o zatknutí Netanjahua v prípade, že v septembri pricestuje do New Yorku na Valné zhromaždenie OSN, pripomína AP. Americký prezident Donald Trump však v pondelok prisľúbil, že ak tak izraelský premiér spraví, zatknutý nebude.
„Chcem zároveň jasne povedať, že Benjamin Netanjahu nie je v New Yorku vítaný, rovnako ako žiadny iný vojnový zločinec na úteku,“ vyhlásil Mamdani.
Netanjahuova kancelária postoj newyorského primátora odmietla. Izrael neuznáva jurisdikciu ICC a odmieta obvinenia z páchania vojnových zločinov v Pásme Gazy.
„Moja administratíva preskúmala všetky možnosti, ktoré ponúka platná legislatíva, s cieľom zistiť, či by mesto New York mohlo vykonať zatykač ICC, keby sem Benjamin Netanjahu prišiel,“ uviedol Mamdani vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach.
„Je zrejmé, že nemáme nezávislú právomoc na vykonanie tohto zatykača. Federálna vláda ju však má, a preto ju vyzývam, aby sa pripojila k ICC a tento zatykač vykonala,“ vyhlásil newyorský primátor.
Medzinárodný trestný súd v roku 2024 uviedol, že Netanjahua podozrieva zo spáchania údajných vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti súvisiacich s izraelskou ofenzívou v Pásme Gazy, ktorá nasledovala po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023, vysvetľuje AFP.
„Každý – svojimi očami, svojím srdcom, svojím svedomím – by mal rozpoznať skazu, ktorú spôsobil, a pochopiť, že patrí pred súd... Súhlasím s Medzinárodným trestným súdom, že Benjamin Netanjahu by mal byť zatknutý a súdený za svoje zločiny, rovnako ako každý iný, proti komu ICC vzniesol obvinenie,“ dodal Mamdani vo videu.
Primátor už skôr tento mesiac pre denník New York Times potvrdil, že spolu s právnym oddelením mesta rokujú o zatknutí Netanjahua v prípade, že v septembri pricestuje do New Yorku na Valné zhromaždenie OSN, pripomína AP. Americký prezident Donald Trump však v pondelok prisľúbil, že ak tak izraelský premiér spraví, zatknutý nebude.
„Chcem zároveň jasne povedať, že Benjamin Netanjahu nie je v New Yorku vítaný, rovnako ako žiadny iný vojnový zločinec na úteku,“ vyhlásil Mamdani.
Netanjahuova kancelária postoj newyorského primátora odmietla. Izrael neuznáva jurisdikciu ICC a odmieta obvinenia z páchania vojnových zločinov v Pásme Gazy.