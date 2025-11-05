< sekcia Zahraničie
Mamdani slúži pre rodákov z Ugandy ako príklad hodný nasledovania
Ľavicovo orientovaný 34-ročný Zohran Mamdani bude po utorkových komunálnych voľbách v USA prvým moslimom na čele najväčšieho mesta Spojených štátov.
Autor TASR
Kampala 5. novembra (TASR) - Časť obyvateľov východoafrického štátu Uganda v stredu s nadšením prijala správu, že ich rodák Zohran Mamdani bol zvolený za primátora New Yorku. Pre časť Uganďanov však jeho meno zostalo neznáme, informovala agentúra AFP.
Ľavicovo orientovaný 34-ročný Zohran Mamdani bude po utorkových komunálnych voľbách v USA prvým moslimom na čele najväčšieho mesta Spojených štátov. V Ugande sa narodil v rodine indického pôvodu a v USA žije od svojich siedmich rokov.
Mamdaniho otec ešte pred niekoľkými rokmi pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Makerere University v ugandskom hlavnom meste Kampala. Po zverejnení výsledku komunálnych volieb v USA tam nastalo určité nadšenie.
„Keď vidím Zohrana tam hore, mám pocit, že to tiež dokážem,“ povedal 22-ročný študent psychológie Anthony Kirabo. „Som aj hrdý na svoju krajinu, pretože toto je dôkaz, Uganda môže vychovať dobrých lídrov,“ povedal pre AFP. Očakáva tiež, že Mamdaniho víťazstvo by mohlo ľudí inšpirovať k návšteve jeho východoafrického rodiska.
AFP konštatuje, že mnohí Ugandčania o Mamdamim nikdy nepočuli a nevedia, že pôvodom Uganďan je najmladším primátorom New Yorku za posledných viac ako sto rokov.
Iní dúfajú, že Mamdaniho víťazstvo bude ponaučením pre ugandských lídrov, ktorí v januári 2026 chcú v prezidentských voľbách kandidovať proti 81-ročnému Yowerimu Musevenimu uchádzajúcemu sa o siedme funkčné obdobie.
Jedným z vyzývateľov Museveniho je Bobi Wine (43). V príspevku na sieti X napísal, že Mamdani je preňho príkladom a inšpiráciou, že treba pokračovať v budovaní krajiny, kde si každý občan môže splniť svoje najväčšie sny bez ohľadu na pôvod a materiálne zabezpečenie.
Podľa 28-ročného úradníka Josepha Sendagira by Uganda mala prijať kultúru slobodných a spravodlivých volieb a umožniť kandidátom uchádzať sa vo volebnej súťaži o akúkoľvek pozíciu spravodlivým spôsobom, aby napokon vyhral najlepší kandidát.
Mnohí Uganďania ocenili najmä Mamdaniho politiku v prospech chudobných. „Myslím si, že zdaňovanie bohatých v prospech tých, ktorí nemajú dostatok, je veľmi dobrá politika,“ povedal 23-ročný študent práva Owen Mubalya, uviedla AFP.
