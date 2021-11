Česko má potvrdený prvý prípad variantu omikron, uviedol Hamáček

Praha 29. novembra (TASR) - V Českej republike potvrdili prvý prípad nákazy novým variantom omikron. Po rokovaní Ústredného krízového štábu to v pondelok oznámil dosluhujúci minister vnútra Jan Hamáček.



"Liberecká nemocnica potvrdila, že paní - ktorá sa vrátila z Afriky - sa nakazila variantom omikron. Hygienici nás informovali o tom, že kontaktovali všetkých, ktorí s ňou boli v zahraničí," povedal Hamáček.



Podľa spravodajského portálu iDNES.cz sa u ďalších spolucestujúcich nákaza novým variantom nepotvrdila.



"Všetky štyri testy boli negatívne," potvrdil hovorca pražskej hygienickej stanice Zbyněk Boublík.



Infikovaná žena je momentálne v izolácii. To isté od soboty platí pre všetkých občanov, ktorí do Česka pricestujú z juhoafrických krajín.