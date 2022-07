Manažéri prevádzkovateľa elektrárne Fukušima sa odvolali

Tokio 28. júla (TASR) - Bývalí manažéri prevádzkovateľa zdevastovanej jadrovej elektrárne Fukušima sa odvolali proti verdiktu o náhrade škody. Podľa rozhodnutia súdu z 13. júla majú spoločne zaplatiť odškodné vo výške približne 98 miliárd dolárov. Proti rozhodnutiu súdu sa odvolali aj žalobcovia. TASR informuje na základe správy AFP.



Súd pripísal zodpovednosť za jadrovú nehodu štyrom bývalým šéfom najväčšej japonskej elektrárenskej spoločnosti Tokyo Electric Power Company (TEPCO), ktorá prevádzkovala elektráreň Fukušima. TEPCO zažalovali pozostalí a aj akcionári firmy.



Náhrada škody približne 98 miliárd dolárov je najväčšia suma v občianskom súdnom spore v Japonsku. Má pokryť náklady na demontáž reaktorov, odškodnenie postihnutých obyvateľov a vyčistenie kontaminácie. Suma je do značnej miery symbolická, pretože je nepravdepodobné, že by ju manažéri boli schopní zaplatiť.



Tri zo šiestich reaktorov v jadrovej elektrárni Fukušima I boli v prevádzke v čase, keď 11. marca 2011 silné podmorské zemetrasenie pri japonskom pobreží vyvolalo ničivú vlnu cunami. More zaplavilo záložné generátory chladiaceho systému a v reaktoroch sa roztavilo jadrové palivo. Následné explózie vyvolali najhoršie jadrové nešťastie od havárie v Černobyli.



Únik rádioaktivity si vynútil evakuáciu 160.000 obyvateľov a zhruba 12 percent územia prefektúry Fukušima bolo vyhlásených za nebezpečných. V súčasnosti sú to už iba dve percentá, no do prefektúry sa vrátil iba zlomok z pôvodného počtu obyvateľov.