Manažéri sa vyhnú väzeniu za smrteľnú nehodu lanovky v Taliansku
Štyri roky po havárii lanovky v severnom Taliansku so 14 obeťami súd schválil dohody o vine a treste.
Autor TASR
Rím 19. septembra (TASR) - Štyri roky po havárii lanovky v severnom Taliansku so 14 obeťami súd schválil dohody o vine a treste. Hlavní obžalovaní sa tým vyhnú väzeniu, uviedli v piatok miestne médiá a právnik. Za zabitie a nedbanlivosť v súvislosti s tragédiou v obci Stresa v máji 2021 bolo stíhaných päť ľudí, píše TASR podľa agentúry AFP.
Prokurátor vo Verbanii vo štvrtok schválil dohody o vine a treste v rozmedzí od troch rokov a desiatich mesiacov do štyroch rokov a piatich mesiacov väzenia pre troch manažérov prevádzkovateľa lanovky Ferrovie del Mottarone. Žaloby proti dvom manažérom spoločnosti Leitner, ktorá vlastnila lanovku, boli stiahnuté.
Riaditeľ prevádzkovej spoločnosti, manažér služieb a technický riaditeľ boli obvinení z nedbanlivosti. Priznali, že lanovka v tom čase fungovala bez núdzovej brzdy.
Väzeniu sa vyhnú odpykaním si trestu iným spôsobom, napríklad verejnoprospešnými prácami, vysvetlil pre AFP právnik technického riaditeľa Enrica Perocchia.
„Toto je hodnota, ktorú prikladáme ľudským životom,“ povedala Vincenza Minutellová, matka jednej z obetí. „Sú zodpovední za 14 úmrtí a vyšli z toho bez následkov,“ dodala.
Na vrchu Mottarone s výhľadom na jazero Maggiore v severozápadnom Taliansku sa 23. mája 2021 pretrhlo lano s kabínou lanovky a medzi obeťami bolo aj päť izraelských turistov a dvaja britskí občania. Prežil iba päťročný izraelský chlapec, prišiel však o najbližšiu rodinu.
Bol to prvý smrteľný incident lanovky v Taliansku od roku 1998, keď nízko letiace americké vojenské lietadlo pretrhlo lano v lyžiarskom stredisku Cavalese a zahynulo 20 ľudí.
