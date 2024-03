Manažérov LGBTQ+ klubu v Rusku zaradili k extrémistom a teroristom

Moskva 30. marca (TASR) - Ruské úrady zaradili do zoznamu teroristov a extrémistov aj dvoch manažérov nočného klubu Pose, ktorí sú stíhaní pre údajné propagovanie hnutia LGBTQ+. V sobotu o tom informovala agentúra AFP.



Začiatkom marca súd v Orenburgu na juhozápade Ruska poslal dvojicu manažérov klubu Pose do vyšetrovacej väzby, v ktorej budú do 18. mája. Vyšetrovatelia ich obvinili z "extrémizmu" a "propagácie netradičných sexuálnych vzťahov medzi návštevníkmi baru", za čo im hrozí až 10 rokov väzenia.



Prevádzkarka klubu, 28-ročná Diana Kamilijanovová, a jeho 21-ročný umelecký riaditeľ Alexandr Klimov sú obvinení, že so zatiaľ neidentifikovanými osobami pracovali na vzniku pobočky extrémistickej organizácie.



Ako upozornila agentúra AFP, touto organizáciou je reálne neexistujúce "medzinárodné združenie LGBTQ+ ľudí", ktoré bolo napriek tomu vlani v novembri v Rusku zakázané ako extrémistické.



Policajná razia v klube Pose sa konala 9. marca. Krátko na to sa na sociálnych sieťach šírili videá s ponižujúcim zadržiavaním niektorých návštevníkov.



Toto zatýkanie sa odohralo v čase obratu časti ruskej spoločnosti k ultrakonzervatívnym hodnotám, ktorý sa zrýchlil po tom, ako Rusko zaútočilo na Ukrajinu, čím tento konflikt nadobudol aj rozmer boja Ruska proti Západu a jeho liberálnym hodnotám.



V decembri 2022 Putin rozšíril zákon z roku 2013 zakazujúci propagáciu "netradičných" vzťahov s deťmi, čím sa kriminalizuje aj akákoľvek pozitívna zmienka o LGBTQ+ ľuďoch alebo vzťahoch.