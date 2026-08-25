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Mandát maďarského generálneho prokurátora vypršal
Nagy 22. júla oznámil, že z funkcie odstúpi k 25. augustu.
Autor TASR
Budapešť 25. augusta (TASR) - Maďarský prezident András Baka prijal v utorok zástupcu generálneho prokurátora Istvána Lajtára. Stretnutie iniciovala hlava štátu vzhľadom na to, že mandát generálneho prokurátora Gábora Bálinta Nagya v utorok z dôvodu jeho rezignácie vypršal. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Prezident republiky musí predložiť parlamentu návrh na nového generálneho prokurátora. Lajtár nahradí Nagya, kým nebude post generálneho prokurátora obsadený.
„V Maďarsku je prokuratúra nezávislou ústavnou organizáciou podriadenou iba zákonom. Nezávislosť a nestrannosť prokuratúry, ktorá pôsobí ako sprostredkovateľ pri výkone spravodlivosti, a osoba generálneho prokurátora, ktorý ju vedie, sa nemôžu spochybňovať,“ uviedla prezidentská kancelária.
Nagy 22. júla oznámil, že z funkcie odstúpi k 25. augustu. Oznámenie o rezignácii oficiálne odovzdal dočasnej prezidentke Ágnes Forsthofferovej s tým, že prokuratúra nemôže slúžiť ako nástroj politického boja. Parlament následne schválil skrátenie jeho šesťmesačnej výpovednej lehoty.
Generálny prokurátor dodal, že z funkcie odstupuje „výlučne pre ochranu záujmov prokuratúry“. Domnieva sa, že mimoriadne zlý signál vysiela fakt, ak verejní činitelia požadujú výmenu prokurátora, lebo trestné konania neprebiehajú podľa ich predstáv. „Toto všetko má za následok, že každý generálny prokurátor musí počítať s tým, že ak jeho činnosť nebude zodpovedať očakávaniam politikov, bude musieť rátať s možnosťou svojho odvolania,“ napísal.
K Nagyovmu oznámeniu demisie sa v tom čase vyjadril aj premiér Péter Magyar. „Práve odstúpil generálny prokurátor. Krajina sa tak zbavila ďalšej Orbánovej bábky, ktorá brzdila zmenu režimu,“ konštatoval.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Prezident republiky musí predložiť parlamentu návrh na nového generálneho prokurátora. Lajtár nahradí Nagya, kým nebude post generálneho prokurátora obsadený.
„V Maďarsku je prokuratúra nezávislou ústavnou organizáciou podriadenou iba zákonom. Nezávislosť a nestrannosť prokuratúry, ktorá pôsobí ako sprostredkovateľ pri výkone spravodlivosti, a osoba generálneho prokurátora, ktorý ju vedie, sa nemôžu spochybňovať,“ uviedla prezidentská kancelária.
Nagy 22. júla oznámil, že z funkcie odstúpi k 25. augustu. Oznámenie o rezignácii oficiálne odovzdal dočasnej prezidentke Ágnes Forsthofferovej s tým, že prokuratúra nemôže slúžiť ako nástroj politického boja. Parlament následne schválil skrátenie jeho šesťmesačnej výpovednej lehoty.
Generálny prokurátor dodal, že z funkcie odstupuje „výlučne pre ochranu záujmov prokuratúry“. Domnieva sa, že mimoriadne zlý signál vysiela fakt, ak verejní činitelia požadujú výmenu prokurátora, lebo trestné konania neprebiehajú podľa ich predstáv. „Toto všetko má za následok, že každý generálny prokurátor musí počítať s tým, že ak jeho činnosť nebude zodpovedať očakávaniam politikov, bude musieť rátať s možnosťou svojho odvolania,“ napísal.
K Nagyovmu oznámeniu demisie sa v tom čase vyjadril aj premiér Péter Magyar. „Práve odstúpil generálny prokurátor. Krajina sa tak zbavila ďalšej Orbánovej bábky, ktorá brzdila zmenu režimu,“ konštatoval.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)