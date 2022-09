Mandát na zostavenie Švédskej vlády dostal líder pravicového bloku

Štokholm 19. septembra (TASR) - Lídra švédskej konzervatívnej Umiernenej strany Ulfa Kristerssona v pondelok oficiálne poverili zostavením novej vlády. Oznámil to predseda švédskeho parlamentu Andreas Norlén. Došlo k tomu po volebnom víťazstve pravicového bloku vedeného práve Kristerssonom, informuje TASR.



"Bolo to pomerne jednoduché rozhodnutie," povedal Norlén po rokovaní s lídrami všetkých parlamentných strán. Zároveň podľa agentúry Reuters dodal, že dosiaľ nestanovil termín, do ktorého budú môcť prebiehať rokovania o novej vláde.



Pravicový blok zložený zo štvorice strán – Umiernených, Švédskych demokratov, Kresťanských demokratov a Liberálnej strany – si vo voľbách 11. septembra zaistil v 349-člennom parlamente tesnú väčšinu, a to 176 kresiel. Stredoľavý blok strán vedený premiérkou Magdalenou Anderssonovou získal len 173 kresiel.



Podľa Reuters sa teraz očakáva, že Kristersson sa pokúsi zostaviť menšinovú vládu, a to bez účasti jednej alebo až dvoch pravicových strán, ktoré sa prebojovali do parlamentu, s tým, že sa však nový kabinet bude spoliehať na ich podporu v parlamente.



Líder krajne pravicovej populistickej strany Švédski demokrati Jimmie Äkesson po svojom pondelňajšom stretnutí s Norlénom povedal, že "Švédsku by dobre padlo mať väčšinovú vládu".



Švédski demokrati sú aktuálne druhou najväčšou stranou v parlamente (Umiernení skončili až na treťom mieste), otázna je však práve ich účasť v novej vláde. Vytvoriť s nimi vládu už dosiaľ odmietla jedna zo stredopravicových strán, približuje agentúra AP.



Existuje síce viacero možností zostavenia novej (prípadne menšinovej) vlády, avšak táto krajne pravicová populistická strana bude mať zrejme vôbec prvýkrát významný vplyv vo vláde.



Švédska sociálnodemokratická premiérka Magdalena Anderssonová priznala minulý týždeň volebnú porážku a v reakcii na ňu podala demisiu. Vo funkcii predsedníčky vlády však oficiálne zostane až do vytvorenia novej vlády, dodáva AP. Anderssonovej sociálni demokrati síce vo voľbách získali najviac – až 30,4 percenta hlasov –, celkovo však ľavicový blok neuspel.