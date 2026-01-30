< sekcia Zahraničie
Mandát nemeckej vojenskej misie v Iraku bol predĺžený do januára 2027
Súčasná situácia v Iraku je všetko, len nie bezpečná, a teroristické milície Islamského štátu (IS) nie sú ani zďaleka porazené, uviedol poslanec z tábora sociálnych demokratov Aydan Özoguz.
Autor TASR
Berlín 30. januára (TASR) - Nemecké ozbrojené sily - Bundeswehr - zostanú v Iraku rozmiestnené ešte jeden rok. Parlament v Berlíne vo štvrtok predĺžil ich mandát do januára 2027, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Hlasovanie prebehlo v dolnej komore parlamentu, čiže Bundestagu, s hlasmi vládnucej koalície a opozičných Zelených.
V rámci medzinárodnej misie podporuje Bundeswehr Irak až 500 svojimipríslušníkmi, a to aj pri výcviku vojakov. Cieľom je predovšetkým zabrániť opätovnému vzostupu džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), spresňuje DPA.
