Mandátový a imunitný výbor odporučil vydať Babiša na trestné stíhanie

Praha 18. januára (TASR) - Mandátový a imunitný výbor českej Poslaneckej snemovne odporučil v utorok poslancom, aby vydali na trestné stíhanie bývalého premiéra Andreja Babiša, ktorý čelí obvineniam z korupcie v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo. Pre spravodajský portál iDNES.cz to uviedla šéfka výboru Helena Válková.



Na zasadnutí parlamentného výboru sa na zhruba pol hodinu zúčastnil aj štátny zástupca Jaroslav Šaroch. Expremiér Babiš neprišiel, poslancom poslal len svoje písomné vyjadrenie.



Kauza Čapí hniezdo zamestnáva Snemovňu už tretie volebné obdobie, poslanci zbavili šéfa hnutia ANO imunity v minulosti už dvakrát. Babiša v októbri opätovne zvolili za poslanca, čím sa obnovila jeho imunita pred trestným stíhaním, preto dohliadajúci prokurátor znovu požiadal o jeho vydanie.



Plénum Poslaneckej snemovne by o Babišovom vydaní mohlo rozhodnúť na budúcotýždňovej riadnej schôdzi, píše web Novinky.cz



Vstupy do budovy dolnej komory českého parlamentu v Prahe strážili v utorok policajti. Na neďalekom Malostranskom námestí sa totiž konala demonštrácia podporujúca Babišovo vydanie, ktoré zorganizovali hnutie Chcípl PES. Približne 200 ľudí po 9.00 h skandovalo "Vydajte Babiša" a "Chceme rovnaké práva", píše iDNES.



Mandátový a imunitný výbor bude v priebehu utorka ešte posudzovať žiadosť o vydanie bývalého pražského primátora Bohuslava Svobodu z ODS v kauze Opencard. Výhody tejto karty totiž nezodpovedali nákladom, podľa výsledkov auditu došlo k neefektívnemu vynaloženiu rádovo desiatok miliónov Kč, pričom mnohé subjekty získali súvisiace zákazky bez výberového konania. Kritici tvrdili, že magistrát takto zbytočne minul miliardu korún z verejných zdrojov.



Kauza Čapí hnízdo sa týka farmy, ktorá pôvodne patrila Babišovmu holdingu Agrofert. V decembri 2007 sa premenila na akciovú spoločnosť s akciami viazanými na majiteľa a neskôr získala európsku dotáciu v rámci programu pre malé a stredné podniky. Akcie tejto spoločnosti vlastnili Babišove deti a partnerka. Na dotáciu vo výške 50 miliónov českých korún (takmer dva milióny eur) by však ako súčasť Agrofertu farma nemala nárok. Po niekoľkých rokoch sa spoločnosť pod Agrofert vrátila. V roku 2017 Babiš vložil Agrofert do zvereneckého fondu, aby eliminoval podozrenia z konfliktu záujmov, čo sa mu však napriek tomu nepodarilo.