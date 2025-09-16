< sekcia Zahraničie
Mandáty vo voľbách v Rusku získali aj veteráni vojny na Ukrajine
Väčšina zo zvolených kandidátov sa stala poslancami na úrovni samospráv.
Autor TASR
Moskva 16. septembra (TASR) - V regionálnych voľbách, ktoré sa uplynulý víkend konali v 81 regiónoch Ruska, kandidovalo aj 1616 účastníkov a veteránov špeciálnej vojenskej operácie (SVO) - ako v Rusku označujú vojnu, ktorú vo februári 2022 rozpútalo voči Ukrajine. Ako v utorok informovala britská stanica BBC, podľa predbežných údajov vládnej strany Jednotné Rusko mandát vo voľbách získalo 837 „veteránov“, píše TASR.
Väčšina zo zvolených kandidátov sa stala poslancami na úrovni samospráv. Najvýznamnejším ziskom pre armádu vo voľbách je úspech Jevgenija Pervyšova, ktorý bol takmer 74 percentami hlasov voličov potvrdený vo funkcii gubernátora Tambovskej oblasti - do volieb mal len dočasné poverenie zastávať tento úrad.
BBC dodala, že Pervyšov sa do ruskej armády a do vojny na Ukrajine prihlásil dobrovoľne počas mobilizácie. Po návrate z frontu sa stal účastníkom programu Čas hrdinov, ktorého cieľom je vyškoliť veteránov a účastníkov vojny na Ukrajine tak, aby mohli zastávať posty manažérov či štátnych úradníkov.
Voľby do zastupiteľstiev na miestnej, okresnej a regionálnej úrovni sa v 81 regiónoch Ruskej federácie konali od 12. do 14. septembra.
Väčšina zo zvolených kandidátov sa stala poslancami na úrovni samospráv. Najvýznamnejším ziskom pre armádu vo voľbách je úspech Jevgenija Pervyšova, ktorý bol takmer 74 percentami hlasov voličov potvrdený vo funkcii gubernátora Tambovskej oblasti - do volieb mal len dočasné poverenie zastávať tento úrad.
BBC dodala, že Pervyšov sa do ruskej armády a do vojny na Ukrajine prihlásil dobrovoľne počas mobilizácie. Po návrate z frontu sa stal účastníkom programu Čas hrdinov, ktorého cieľom je vyškoliť veteránov a účastníkov vojny na Ukrajine tak, aby mohli zastávať posty manažérov či štátnych úradníkov.
Voľby do zastupiteľstiev na miestnej, okresnej a regionálnej úrovni sa v 81 regiónoch Ruskej federácie konali od 12. do 14. septembra.