Mandelson: Trump ponúkol Kyjevu bezpečnostné záruky po možnej dohode
Mandelson patrí medzi najvyšších predstaviteľov, ktorí naznačili, že USA budú aktívne chrániť Ukrajinu po uzavretí prípadnej mierovej dohody.
Autor TASR
Londýn 15. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa ponúkol, že Ukrajine spolu s európskymi krajinami poskytne bezpečnostné záruky v prípade mierovej dohody s Ruskom, pričom presný spôsob týchto záruk je zatiaľ predčasné špecifikovať. V piatok to vyhlásil britský veľvyslanec vo Washingtone Peter Mandelson. TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian.
Mandelson patrí medzi najvyšších predstaviteľov, ktorí naznačili, že USA budú aktívne chrániť Ukrajinu po uzavretí prípadnej mierovej dohody. Podotkol, že britské a európske sily by mali byť prítomné na ukrajinskom území, aby zasiahli, ak by Rusko porušilo jej podmienky.
Veľvyslanec zdôraznil, že piatkový summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina nie je priestorom, kde by Ukrajinci mali „prosiť o milosť alebo vzdať sa čohokoľvek pre nespravodlivý mier“. Hlavným cieľom rokovaní je podľa jeho slov dosiahnuť „základné prímerie“, ktoré by umožnilo trojstranné rokovania medzi Ukrajinou, Ruskom a USA.
„Rusko túto vojnu nevyhrá. Ak by ju malo vyhrať, urobilo by tak už pred rokmi,“ vyhlásil diplomat. Podľa jeho slov by Británia a Európa po dosiahnutí potenciálnej dohody mali zaviesť mechanizmy monitorovania prímeria a opatrenia, ktoré by sa aktivovali pri ďalšej ruskej agresii, pričom by stáli po boku Ukrajiny.
Mandelson tiež povedal, že Ukrajinci preukázali „taký druh odvahy, ktorý krajina ako Amerika a prezident ako Trump obdivujú a s ktorým sa chcú spájať“.
Americký prezident v piatok počas cesty na Aljašku pripustil možnosť poskytnutia bezpečnostných záruk Ukrajine, no nie vo forme členstva v Severoatlantickej aliancii (NATO). „Spolu s Európou a ďalšími krajinami, nie v rámci NATO. Pretože sú určité veci, ktoré sa neuskutočnia. Ale áno, spolu s Európou je tu možnosť (bezpečnostných záruk),“ uviedol Trump.
