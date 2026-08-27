Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. august 2026Meniny má Silvia
< sekcia Zahraničie

Mandon: Francúzsko zatiaľ nie je pripravené čeliť lacným dronom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Arzenály krajín NATO sa dlhodobo skladajú prevažne z technologicky náročných rakiet v hodnote miliónov eur.

Autor TASR
Paríž 27. augusta (TASR) - Francúzsko zatiaľ nie je pripravené čeliť lacným, masovo vyrábaným dronom. Uviedol to v stredu náčelník generálneho štábu francúzskych ozbrojených síl generál Fabien Mandon, píše TASR na základe správy magazínu Politico.

Máme nepriateľov, ktorí vyvinuli veľké množstvo lacných riešení, ktoré oslabia naše modely,“ vyhlásil Mandon. „Ešte tam nie sme. Nie je to nič katastrofické, stále máme mier. Ale musíme urobiť tento krok,“ dodal.

Finančne udržateľná obrana proti lacným zbraniam vyrábaným vo veľkom, akými sú napríklad drony typu Šáhid iránskej výroby, je jednou z hlavných výziev západných ozbrojených síl od začiatku vojny na Ukrajine, uvádza Politico.

Arzenály krajín NATO sa dlhodobo skladajú prevažne z technologicky náročných rakiet v hodnote miliónov eur, pričom výroba dronov sa pohybuje v desiatkach tisícov za kus. Úlohou je tak teraz znížiť obnos peňazí potrebný na neutralizáciu hrozby.

Viacero zbrojoviek vrátane MBDA, Alta Ares či Harmattan AI už pracujú na menej nákladných spôsoboch. „Naše obranné zbrane nie sú vyrábané v dostatočnom množstve, aby zastavili tieto vlny,“ uviedol Mandon s tým, že pracuje na urýchlení používania dronov vo francúzskej armáde.

Obranné spoločnosti „musia byť hladné a prispôsobivé v rýchlo sa meniacom svete, kde sa naši konkurenti prispôsobujú rýchlo“, dodal francúzsky generál.
.

Neprehliadnite

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

ŠIPOŠ: Cieľom Hnutia Slovensko je, aby sa bez nás nedala zložiť vláda

Vláda: Národnú radu by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním

Schválili reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov