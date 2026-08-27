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Mandon: Francúzsko zatiaľ nie je pripravené čeliť lacným dronom
Arzenály krajín NATO sa dlhodobo skladajú prevažne z technologicky náročných rakiet v hodnote miliónov eur.
Autor TASR
Paríž 27. augusta (TASR) - Francúzsko zatiaľ nie je pripravené čeliť lacným, masovo vyrábaným dronom. Uviedol to v stredu náčelník generálneho štábu francúzskych ozbrojených síl generál Fabien Mandon, píše TASR na základe správy magazínu Politico.
„Máme nepriateľov, ktorí vyvinuli veľké množstvo lacných riešení, ktoré oslabia naše modely,“ vyhlásil Mandon. „Ešte tam nie sme. Nie je to nič katastrofické, stále máme mier. Ale musíme urobiť tento krok,“ dodal.
Finančne udržateľná obrana proti lacným zbraniam vyrábaným vo veľkom, akými sú napríklad drony typu Šáhid iránskej výroby, je jednou z hlavných výziev západných ozbrojených síl od začiatku vojny na Ukrajine, uvádza Politico.
Arzenály krajín NATO sa dlhodobo skladajú prevažne z technologicky náročných rakiet v hodnote miliónov eur, pričom výroba dronov sa pohybuje v desiatkach tisícov za kus. Úlohou je tak teraz znížiť obnos peňazí potrebný na neutralizáciu hrozby.
Viacero zbrojoviek vrátane MBDA, Alta Ares či Harmattan AI už pracujú na menej nákladných spôsoboch. „Naše obranné zbrane nie sú vyrábané v dostatočnom množstve, aby zastavili tieto vlny,“ uviedol Mandon s tým, že pracuje na urýchlení používania dronov vo francúzskej armáde.
Obranné spoločnosti „musia byť hladné a prispôsobivé v rýchlo sa meniacom svete, kde sa naši konkurenti prispôsobujú rýchlo“, dodal francúzsky generál.
„Máme nepriateľov, ktorí vyvinuli veľké množstvo lacných riešení, ktoré oslabia naše modely,“ vyhlásil Mandon. „Ešte tam nie sme. Nie je to nič katastrofické, stále máme mier. Ale musíme urobiť tento krok,“ dodal.
Finančne udržateľná obrana proti lacným zbraniam vyrábaným vo veľkom, akými sú napríklad drony typu Šáhid iránskej výroby, je jednou z hlavných výziev západných ozbrojených síl od začiatku vojny na Ukrajine, uvádza Politico.
Arzenály krajín NATO sa dlhodobo skladajú prevažne z technologicky náročných rakiet v hodnote miliónov eur, pričom výroba dronov sa pohybuje v desiatkach tisícov za kus. Úlohou je tak teraz znížiť obnos peňazí potrebný na neutralizáciu hrozby.
Viacero zbrojoviek vrátane MBDA, Alta Ares či Harmattan AI už pracujú na menej nákladných spôsoboch. „Naše obranné zbrane nie sú vyrábané v dostatočnom množstve, aby zastavili tieto vlny,“ uviedol Mandon s tým, že pracuje na urýchlení používania dronov vo francúzskej armáde.
Obranné spoločnosti „musia byť hladné a prispôsobivé v rýchlo sa meniacom svete, kde sa naši konkurenti prispôsobujú rýchlo“, dodal francúzsky generál.