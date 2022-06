M. Weber bol zvolený za predsedu EPP, podporil členstvo Ukrajiny

Rotterdam 1. júna (TASR) - Za nového predsedu Európskej ľudovej strany (EPP) bol v utorok na sneme v Rotterdame zvolený nemecký europoslanec a šéf politickej frakcie EPP v Európskom parlamente Manfred Weber. Pri tejto príležitosti 49-ročný politik z bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) povedal, že budúce členstvo Ukrajiny v EÚ je prioritou. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Weber bol jediným kandidátom na predsedu EPP, v utorkovom hlasovaní získal 447 z 502 hlasov. V tejto funkcii nahradí niekdajšieho poľského premiéra a bývalého predsedu Európskej rady Donalda Tuska. Ten je na čele európskych ľudovcov od novembra 2019. Vlani však oznámil svoj zámer vrátiť sa do domácej politiky.



"Prvý odkaz, ktorý v tejto chvíli musíme vyslať, je, že my ako rodina EPP hovoríme áno, ste vítaní; áno, stojí za to bojovať; áno, môžete sa stať členom Európskej únie," povedal Weber na margo ašpirácií Ukrajiny stať sa členskou krajinou EÚ. "EPP podporuje štatút kandidátskej (krajiny) pre našich ukrajinských priateľov," uviedol po zvolení za šéfa najväčšej a najvplyvnejšej stredopravej politickej strany v Európe.



Na sneme v Holandsku takisto vystúpil bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko, ako aj expremiérka Julija Tymošenková.



Weber už viackrát vyhlásil, že by chcel dať najväčšej paneurópskej strane silnejšiu identitu a posilniť väzby s národnými lídrami členských strán a jej členmi.



"Som nesmierne hrdý, že som bol zvolený za predsedu najväčšej politickej strany v Európe...," reagoval Weber na svoje zvolenie podľa vyhlásenia zverejneného na webstránke EPP. "Viac ako kedykoľvek predtým budeme pracovať na zjednotení našich spoločností a nikdy neprestaneme bojovať za lepšiu a silnejšiu EÚ pre ľudí v Európe," prisľúbil.