Manfred Weber chce zaradiť na zoznam sankcií EÚ aj Alexandra Lukašenka

Brusel 9. septembra (TASR) - Európska únia zaradí na sankčný zoznam 31 predstaviteľov Bieloruska vrátane ministra vnútra Jurija Karajeva. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra Reuters. Na tomto zozname by sa podľa šéfa Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente Manfreda Webera mal ocitnúť aj bieloruský prezident Alexander Lukašenko.



"Európska únia musí uvaliť na Bielorusko sankcie v reakcii na potlačenie opozičných demonštrácií a tieto opatrenia by sa mali zamerať aj na bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka," uviedol v stredu Weber pre nemeckú rozhlasovú stanicu ZDF, o čom informovala agentúra Reuters.



Vodca najsilnejšej politickej skupiny v Európskom parlamente spresnil, že EÚ sa musí rýchlo dohodnúť na zozname sankcií, pričom z jeho pohľadu by sa reštrikčné opatrenia v podobe zmrazenia účtov a víz mali týkať aj Lukašenka, ktorý "sponzoruje celý tento systém".



Európski diplomati plánujú uvaliť cielené ekonomické sankcie na 31 bieloruských predstaviteľov v reakcii na udalosti po prezidentských voľbách v Bielorusku, ktoré sa všeobecne považujú za zmanipulované.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)