Mangušev, ktorý pózoval s lebkou ukrajinského vojaka, bol postrelený

Praha/Kyjev/Moskva 4. februára (TASR) - Ruský odborník na politický marketing a dôstojník ruskej armády Igor Mangušev, ktorý sa preslávil tým, že vlani v lete na verejnosti pózoval s lebkou údajne zavraždeného ukrajinského vojaka, bol za nejasných okolností vážne zranený v oblasti hlavy.



K incidentu došlo na Ruskom okupovanom území Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Informácia o zranení sa objavila aj na Manguševovom kanáli na platforme Telegram a správu o ňom priniesli aj ruské a ukrajinské médiá.



Tieto zdroje spresnili, že Manguševa previezli do neurochirurgické oddelenie v okupovanom meste Kadijivka, pre ktoré Rusko používa názov Stachanov.



Lekári u Manguševa konštatovali strelné poranenie hlavy. Stav zraneného označili lekári za stabilne vážny s nepriaznivou prognózou.



Ruské i ukrajinské médiá informujú, že Mangušev nebol zranený v boji, ale že ho niekto postrelil zblízka.



Bližšie podrobnosti nateraz nie sú známe, ale viaceré médiá špekulujú, že Mangušev sa dostal do sporu s príslušníkmi čečenských jednotiek operujúcich na východe Ukrajiny.



Videozáznam Manguševovho vystúpenia s lebkou - z augusta minulého roku - mal v sociálnych médiách veľkú sledovanosť.



Mangušev vtedy deklaroval, že Rusi na Ukrajine nevedú "vojnu s ľuďmi z mäsa a kostí", ale "s ideou Ukrajiny ako protiruského štátu." Deklaroval, že "všetci nositelia tejto myšlienky musia byť zničení".



Lebka, ktorú pritom držal v ruke, podľa neho patrila Ukrajincovi zabitému počas útoku na ukrajinské prístavné mesto Mariupol. Toto jeho tvrdenie nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov.



Britský politológ Mark Galeotti o Manguševovi napísal, že nie je "len taký hocijaký ruský žoldnier, ale politický technológ/propagandista" s údajným prepojením na zakladateľa súkromnej polovojenskej Vagnerovej spoločnosti a "všestranného kremeľského podnikateľa" Jevgenija Prigožina, a to prostredníctvom svojho mediálneho a poradenského impéria.