Manžel Zaghariovej-Ratcliffovej po troch týždňoch ukončil hladovku

Londýn 13. novembra (TASR) - Manžel Nazanin Zaghariovej-Ratcliffovej, humanitárnej pracovníčky s iránskym aj britským občianstvom, ukončil trojtýždňovú hladovku. Cieľom jeho protestu bolo primať britskú vládu, aby s iránskymi úradmi uzavrela dohodu, ktorá by viedla k definitívnemu prepusteniu jeho manželky. Informovala o tom agentúra AFP.



Richard Ratcliffe začal svoj protest pred britským ministerstvom zahraničných vecí v Londýne 24. októbra po tom, čo súd v Iráne zamietol odvolanie jeho manželke proti rozsudku o ročnom treste väzenia za účasť na demonštrácii v roku 2009.



V sobotu Ratcliffe na oficiálnej stránke kampane za oslobodenie svojej manželky napísal, že hladovku končí pre sľub, ktorý dal Nazanin. Dodal, že ich dcéra "Gabriella potrebuje dvoch rodičov".



Ratcliffe sa nedávno stretol s britským ministrom Jamesom Cleverlym. Ich schôdzka sa uskutočnila po tom, čo britskí predstavitelia o situácii s Nazanin Zaghariovou-Ratcliffovou rokovali s námestníkom iránskeho ministra zahraničných vecí Alím Bagherím Kaním, uviedla AFP.



Ratcliffe už vo štvrtok informoval, že jeho protest speje do posledných dní, "pretože tak mi káže moje telo".



Zaghariovú-Ratcliffovú zadržali v apríli roku 2016 na teheránskom letisku, keď sa po návšteve rodiny vracala domov do Británie. Neskôr ju v Iráne odsúdili na päťročné väzenie za údajný pokus o zvrhnutie tamojšej vlády.



Žena s iránsko-britským občianstvom do svojho zadržania pôsobila v Londýne ako projektová koordinátorka charitatívnej nadácie Thomson Reuters Foundation.



Zaghariová-Ratcliffová i spomínaná nadácia všetky obvinenia voči nej odmietali.



V marci minulého roku bola Zaghariová-Ratcliffová prepustená z väzenia v reakcii na obavy z rozšírenia vírusovej choroby COVID-19 v iránskych väzniciach.



Žila potom u svojich rodičov, jej pohyb bol však obmedzený - dostala elektronický monitorovací náramok - a bolo jej zakázané opustiť krajinu.



Krátko na to bolo proti nej vznesené ďalšie obvinenie a v apríli tohto roku bola odsúdená na ďalší rok väzenia za účasť na zhromaždení pred iránskou ambasádou v Londýne v roku 2009.



V októbri prehrala svoje odvolanie voči verdiktu v tejto kauze a jej rodina sa obáva, že sa bude musieť vrátiť do väzenia.



Ratcliffe je presvedčený, že jeho manželka sa stala rukojemníčkou v spore medzi Britániou a Iránom o dlh vo výške 400 miliónov libier, ktorý Londýn odmieta vyrovnať od zvrhnutia iránskeho šáha v roku 1979.



Ide o kauzu z roku 1979, pred islamskou revolúciou, keď zosnulý iránsky šach Mohammad Rezá Pahlaví zaplatil príslušnú sumu za britské tanky Chieftain, ktoré neboli nikdy dodané.



"Samozrejmá vec, ktorú treba urobiť, je urovnať tento spor a nedovoliť, aby sa (kvôli nemu) ničili životy nevinných ľudí," povedal Ratcliffe.