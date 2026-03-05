< sekcia Zahraničie
Manžela britskej poslankyne podozrivého zo špionáže prepustili
Špionáž pre Čínu je v Británii politicky citlivou témou a najnovší prípad by mohol uškodiť premiérovi Keirovi Starmerovi, ktorý koncom januára navštívil Peking.
Londýn 5. marca (TASR) — Britská polícia vo štvrtok oznámila, že prepustila tri osoby zatknuté deň predtým pre podozrenie zo špionáže pre Čínu. Je medzi nimi aj manžel škótskej poslankyne vládnucej Labouristickej strany Joani Reidovej. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Podozrivých vo veku 39, 43 a 68 rokov zadržali príslušníci protiteroristickej polície v Londýne a Walese a následne ich prepustili na kauciu, uviedla vo vyhlásení londýnska Metropolitná polícia.
Reidová v stredu povedala, že nikdy nevidela nič, čo by naznačovalo, že jej manžel David Taylor porušil zákon. Dodala, že nie je zapojená do obchodných záležitostí svojho manžela a nikdy nebola v Číne. „Pokiaľ viem, ako poslankyňa parlamentu som sa nikdy nestretla s čínskymi podnikateľmi, čínskymi diplomatmi ani vládnymi úradníkmi,“ uviedla.
V Reidovej zozname registrovaných záujmov je jej manžel uvedený ako „lobista“. Podľa jeho konta na sociálnej sieti LinkedIn pracuje pre think tank Asia House.
Len pred niekoľkými týždňami britská vláda uvoľnila cestu pre kontroverzný projekt „superveľvyslanectva“ Číny v Londýne. Obrovský komplex sa stavia v centre Londýna neďaleko pevnosti Tower a v susedstve finančnej štvrte - na mieste, kde stála budova Kráľovskej mincovne. Kritici projektu sa obávajú, že čínska vláda by mohla komplex využiť ako základňu pre špionáž.
Špionáž pre Čínu je v Británii politicky citlivou témou a najnovší prípad by mohol uškodiť premiérovi Keirovi Starmerovi, ktorý koncom januára navštívil Peking. Starmer svoju návštevu opakovane obhajoval ako dôležitý krok k užším väzbám s druhou najväčšou ekonomikou sveta.
