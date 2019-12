Manžela kráľovnej Alžbety II. prijali do londýnskej nemocnice

Londýn 20. decembra (TASR) - Manžela kráľovnej Alžbety II., 98-ročného princa Philipa, hospitalizovali v londýnskej nemocnici. Oznámil to v piatok Buckinghamský palác, z ktorého vyhlásenia cituje televízia Sky News.



Podľa paláca ide o preventívnu hospitalizáciu zameranú na liečbu dlhodobých zdravotných problémov princa Philipa. Predpokladá sa, že v nemocnici zostane niekoľko dní.



Vojvoda z Edinburghu — ako znie jeho oficiálny titul — sa v posledných dvoch rokoch zdržiava prevažne v kráľovskom sídle Sandringham v anglickom grófstve Norfolk. Odtiaľ v piatok pricestoval do Nemocnice kráľa Eduarda VII., kde ho hospitalizovali.



Philipova manželka sa naopak v piatok presunula z Londýna do Sandringhamu, kde kráľovská rodina zvyčajne trávi vianočné sviatky.



"Vojvoda z Edinburghu odcestoval dnes ráno z Norfolku do Nemocnice kráľa Eduarda VII. v Londýne za účelom pozorovania a liečby dlhodobého ochorenia," uvádza sa vo vyhlásení Buckinghamského paláca. "Hospitalizácia je preventívnym opatrením, ktoré odporučil lekár Jeho veličenstva".



Princ Philip, ktorý 98. narodeniny oslávil 10. júna, je manželom kráľovnej Alžbety II. už 71 rokov. V máji 2017 oznámil, že sa už nebude zúčastňovať na oficiálnych podujatiach a stiahol sa z verejného života.