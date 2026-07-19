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Manželka aktivistu Wangčuka obvinila úrady z porušovania práv
Wangčukova manželka uviedla, že stratila dôveru v štátnu nemocnicu, a tvrdí, že jej manželovi bránia v prevoze do súkromného zariadenia.
Autor TASR
Naí Dillí 19. júla (TASR) - Manželka indického aktivistu Sonama Wangčuka, ktorého v sobotu proti jeho vôli previezli počas protestnej hladovky do nemocnice, obvinila vládu v Naí Dillí z „nezákonného zadržiavania maskovaného ako zdravotná starostlivosť“. V nedeľu o tom informovala agentúra AFP.
Indická polícia uviedla, že 59-ročného Wangčuka previezla do nemocnice na základe súdneho príkazu a pre jeho zhoršujúci sa zdravotný stav. Aktivista od 28. júna odmieta prijímať potravu na protest proti údajnému podvodu pri prijímacích skúškach na štúdium medicíny. Po úniku testových materiálov žiada aj odstúpenie ministra školstva.
Wangčukova manželka uviedla, že stratila dôveru v štátnu nemocnicu, a tvrdí, že jej manželovi bránia v prevoze do súkromného zariadenia. V tejto súvislosti sa obrátila na najvyšší súd.
„Nie je to zdravotná starostlivosť. Je to nezákonné zadržiavanie,“ vyhlásila. Argumentovala tým, že v nemocnici je viac ako 100 policajtov, z toho približne 30 na poschodí, kde sa nachádza izba jej manžela.
Nemocnica uviedla, že Wangčuk odmietol odporúčanú liečbu vrátane infúzií, rehydratačného roztoku a liekov.
Povolaním inžinier Wangčuk je známy najmä projektmi zameranými na ochranu vodných zdrojov v Himalájach. Krátko pred zásahom polície uviedol, že aj menšie protestné hnutia v minulosti prispeli v Indii k pádu vlád a že súčasný protest sa týka budúcnosti vzdelávania.
Wangčuka podporili opozičné strany a v Naí Dillí pokračujú protesty. Zakladateľ recesistickej Ľudovej strany švábov (CJP) Abhidžit Dipke po jeho prevoze do nemocnice oznámil začatie časovo neobmedzenej hladovky.
Agentúra AFP doplnila, že približne 2,2 milióna uchádzačov o štúdium medicíny v Indii absolvovalo v júni opakované prijímacie skúšky, ktoré sa konali za sprísnených bezpečnostných opatrení po tom, ako pôvodné testovanie zrušili pre únik otázok. Táto kauza spolu s problémami pri hodnotení stredoškolských skúšok vyvolala v Indii rozsiahlu kritiku a protesty mladých ľudí.
Indická polícia uviedla, že 59-ročného Wangčuka previezla do nemocnice na základe súdneho príkazu a pre jeho zhoršujúci sa zdravotný stav. Aktivista od 28. júna odmieta prijímať potravu na protest proti údajnému podvodu pri prijímacích skúškach na štúdium medicíny. Po úniku testových materiálov žiada aj odstúpenie ministra školstva.
Wangčukova manželka uviedla, že stratila dôveru v štátnu nemocnicu, a tvrdí, že jej manželovi bránia v prevoze do súkromného zariadenia. V tejto súvislosti sa obrátila na najvyšší súd.
„Nie je to zdravotná starostlivosť. Je to nezákonné zadržiavanie,“ vyhlásila. Argumentovala tým, že v nemocnici je viac ako 100 policajtov, z toho približne 30 na poschodí, kde sa nachádza izba jej manžela.
Nemocnica uviedla, že Wangčuk odmietol odporúčanú liečbu vrátane infúzií, rehydratačného roztoku a liekov.
Povolaním inžinier Wangčuk je známy najmä projektmi zameranými na ochranu vodných zdrojov v Himalájach. Krátko pred zásahom polície uviedol, že aj menšie protestné hnutia v minulosti prispeli v Indii k pádu vlád a že súčasný protest sa týka budúcnosti vzdelávania.
Wangčuka podporili opozičné strany a v Naí Dillí pokračujú protesty. Zakladateľ recesistickej Ľudovej strany švábov (CJP) Abhidžit Dipke po jeho prevoze do nemocnice oznámil začatie časovo neobmedzenej hladovky.
Agentúra AFP doplnila, že približne 2,2 milióna uchádzačov o štúdium medicíny v Indii absolvovalo v júni opakované prijímacie skúšky, ktoré sa konali za sprísnených bezpečnostných opatrení po tom, ako pôvodné testovanie zrušili pre únik otázok. Táto kauza spolu s problémami pri hodnotení stredoškolských skúšok vyvolala v Indii rozsiahlu kritiku a protesty mladých ľudí.