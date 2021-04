Manželka amerického prezidenta podstúpi lekársky zákrok

Washington 14. apríla (TASR) - Prezident USA Joe Biden bude v stredu sprevádzať svoju manželku Jill, keď podstúpi lekársky zákrok v ambulantnom zdravotníckom zariadení. Uviedol to v stredu Biely dom.



V oznámení sa podľa televízie NBC neuvádza, akému zákroku sa 69-ročná prvá dáma USA podrobí, konštatuje sa v ňom len to, že je "bežný". Bidenovci sa potom vrátia do Bieleho domu a budú pokračovať v plánovanom programe.



Biden v stredu oboznámi americkú verejnosť so svojimi plánmi na stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu do 11. septembra 2021. Potom navštívi 60. sekciu Arlingtonského národného cintorína, kde sú pochovaní mnohí príslušníci amerických ozbrojených síl, ktorí prišli o život počas misií v Afganistane a Iraku.



Biden sa podľa nemenovaného zdroja zo svojej vlády rozhodol ponechať vojakov v Afganistane aj po 1. máji. Na tomto termíne sa jeho predchodca Donald Trump vo februári 2020 dohodol s afganským militantným hnutím Taliban. To sa na oplátku zaviazalo viesť mierové rozhovory s afganskou vládou. Zdroj uviedol, že odchod amerických vojakov sa začne v máji a posunutie jeho konečného termínu zapríčinila v prevažnej miere logistika.