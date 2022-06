Manželka Assangea: V súvislosti s vydaním by mohla zasiahnuť Austrália

Londýn 20. júna (TASR) - Manželka uväzneného zakladateľa spoločnosti WikiLeaks Juliana Assangea sa domnieva, že odkedy bol v Austrálii zvolený nový premiér Anthony Albanese, mohol by sa prípad posunúť pozitívnym smerom. Oznámila to v pondelok počas rozhovoru pre austrálske rádio Australian Broadcasting Corporation (ABC), píšu agentúry PA a DPA.



Británia v piatok schválila Assangeovo vydanie na trestné stíhanie do Spojených štátov. Spoločnosť WikiLeaks toto rozhodnutie britskej vlády označila za za "temný deň" pre slobodu tlače a britskú demokraciu.



"Austrália môže a mala by rokovať so svojím najbližším spojencom, aby sa celá táto vec uzavrela," uviedla Stella Assangeová. Dodala, že odkedy sa dostala k moci nová austrálska vláda, prípad sa posúva dobrým smerom.



Assange sa nachádza vo väznici Belmarsh v Londýne od roku 2019, keď ho zatkli po takmer siedmich rokoch strávených na veľvyslanectve Ekvádora, kde mu boli poskytli azylovú ochranu.



Jeho manželka uviedla, že roky strávené vo väznici si na Assangeovi vypýtali svoju daň. "To prostredie je odporné a podlomilo by zdravie každému, no (Assange) nebol zdravotne v poriadku, ani keď doň nastupoval," vyhlásila Assangeová, pričom dodala, že jej manžel utrpel vlani v októbri "slabú mŕtvicu".



Podľa agentúry DPA sa v austrálskych médiách objavili správy, že austrálska vláda sa prihovárala u svojich kolegov v Spojených štátoch za Assangeove prepustenie. Austrálske ministerstvo zahraničných vecí a obchodu vo vyhlásení uviedlo, že Assangeovi bude naďalej poskytovať všetku potrebnú konzulárnu asistenciu, nemôže však nijako zasiahnuť.



Spojené štáty žiadajú o Assangeovo vydanie v súvislosti s obvineniami zo sprisahania, z nelegálneho preniknutia do vládnych počítačov a porušenia zákona o špionáži v súvislosti so zverejnením tajných dokumentov. Na webovej stránke WikiLeaks sa tieto materiály objavili v rokoch 2010–11. Assange všetky previnenia odmieta. Ak by ho však usvedčili zo špionáže, môže dostať trest odňatia slobody až na 175 rokov.