Manželka Assangea víta,že Biden uvažuje o zrušení stíhania jej manžela

Londýn 11. apríla (TASR) - Je "dobrým znamením", že americký prezident Joe Biden zvažuje zrušenie trestného stíhania zakladateľa portálu WikiLeaks Juliana Assangea, uviedla vo štvrtok jeho manželka. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Zdá sa, že veci by sa mohli pohnúť správnym smerom," povedala Stella Assangeová pre BBC. Ďalej uviedla, že jej manžel sa cíti "veľmi zle" a je "zjavne vystresovaný, pretože by mohol byť vydaný do Spojených štátov, kde by mu hrozilo 175 rokov väzenia".



Joe Biden v stredu uviedol, že zvažuje zrušenie trestného stíhania Assangea. Reagoval tak na februárový návrh austrálskeho parlamentu, ktorý vyzval na ukončenie právnej ságy okolo tohto Austrálčana.



Americkí žalobcovia vinia 52-ročného Assangea, že spravodajskej analytičke americkej armády Chelsei Manningovej pomáhal pri krádeži dokumentov, ktoré neskôr zverejnil.



Austrália tvrdí, že Spojené štáty používajú na Assangea a Manningovú dvojitý meter. Manningová bola pôvodne odsúdená na 35 rokov, americký prezident Barrack Obama jej trest skrátil na sedem rokov a v roku 2017 ju prepustili z väzenia.



Assange sa proti vydaniu do USA bráni už viac než desať rokov. Sedem rokov strávil na veľvyslanectve Ekvádoru v Londýne, posledných päť rokov v prísne stráženom britskom väzení Belmarsh.



Veľké mediálne organizácie, obhajcova slobody tlače či napríklad aj austrálsky parlament odsudzujú stíhanie Assangea na základe amerického zákona o špionáži z roku 1917, ktorý nikdy predtým za zverejnenie tajných informácií nepoužili.