Manželka brazílskeho exprezidenta nevylúčila svoju kandidatúru
Autor TASR
Brazília 17. októbra (TASR) - Michelle Bolsonarová, manželka brazílskeho exprezidenta Jaira Bolsonara, ktorý je odsúdený za pokus o štátny prevrat, nevylúčila svoju možnú prezidentskú kandidatúru vo voľbách v roku 2026. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa prípadnej kandidatúry bude založené na dôkladnej diskusii s mojím manželom... a bude výsledkom mnohých modlitieb, aby som rozpoznala poslanie, ktoré mi Boh nakoniec zverí,“ uviedla v rozhovore pre AFP 43-ročná bývalá prvá dáma Brazílie.
Jair Bolsonaro je aktuálne v domácom väzení a odvolal sa voči verdiktu v podobe 27-ročného väzenia za sprisahanie s cieľom vyvolať štátny prevrat po svojej prehre vo voľbách z roku 2022. Brazílski konzervatívci tak aktuálne zostali bez lídra do budúcoročných volieb.
Ďalšími potenciálnymi kandidátmi, o ktorých sa v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami hovorí, sú exprezidentov syn, senátor Flávio Bolsonaro, guvernér Sao Paula Tarcísio de Freitas a guvernér štátu Paraná Carlos Roberto Massa, známy pod prezývkou Ratinho Júnior (Potkanček Junior, ako syn moderátora Ratinha).
Michelle Bolsonarová v rozhovore zdôraznila, že je priskoro hovoriť o kandidatúre. Sťažovala sa tiež, že jej manžela nútia menovať svojho nasledovníka, píše AFP.
„Jair Bolsonaro je a naďalej bude najväčším lídrom pravice v Brazílii,“ dodala.
