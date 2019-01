Manželka bývalého čínskeho šéfa Interpolu požiadala Francúzsko o azyl

Grace Mengová žije spolu so svojimi sedemročnými synmi pod policajnou ochranou vo francúzskom Lyone, kde sídli Interpol. Aj napriek policajnej ochrane sa však bojí o svoj život i životy svojich detí.

Lyon 18. januára (TASR) - Manželka bývalého čínskeho prezidenta medzinárodnej policajnej organizácie Interpol Meng Chung-Weja, ktorého od septembra zadržiavajú v Číne pre podozrenie z korupcie, požiadala vo Francúzsku o azyl pre seba i svoje dve deti. S odvolaním sa na správy francúzskych médií o tom v piatok informovala agentúra AFP a spravodajská stanica BBC.



Grace Mengová žije spolu so svojimi dvoma sedemročnými synmi, dvojičkami, pod policajnou ochranou vo francúzskom Lyone, kde sídli Interpol. Francúzskej rozhlasovej stanici Franceinfo a denníku Libération Mengová povedala, že aj napriek policajnej ochrane sa bojí o svoj život i životy svojich detí.



"Potrebujem, aby ma francúzska vláda chránila, pomáhala mi a mojim deťom," uviedla. "Obávam sa, že ma unesú," dodala.



Meng Chung-wej sa funkcie prezidenta Interpolu, ktorú zastával ako vôbec prvý Číňan, ujal v novembri 2016. V Číne zároveň zastával funkciu námestníka čínskeho ministra verejnej bezpečnosti. V posledných rokoch žil v Lyone spoločne s manželkou a dvoma deťmi.



Koncom septembra odcestoval z Francúzska do Číny. Manželka dostala od neho poslednú správu 25. septembra - v deň jeho odchodu. Na sociálnej sieti jej vtedy napísal, že má čakať na jeho telefonát; neskôr pripojil obrázok noža, naznačujúci, že je v nebezpečí. Grace Mengová úradom následne oznámila jeho zmiznutie.



Interpol o niekoľko dní na to (7. októbra) dostal Mengovu okamžitú rezignáciu na post prezidenta. Deň na to čínske úrady oznámili, že Meng Chung-Weja vyšetrujú pre podozrenie z prijímania úplatkov a ďalších bližšie nešpecifikovaných porušení zákona. Za nového prezidenta Interpolu bol v novembri zvolený Juhokórejčan Kim Čong-jang.



Mengová denníku Libération povedala, že začiatkom októbra - ešte skôr ako Čína vôbec oznámila, že jej muža zadržala - ju navštívili dvaja čínski podnikatelia, ktorých poznala a ponúkli jej, aby s nimi odcestovala súkromným lietadlom do Českej republiky.



Od Mengovej, ktorá je vyškolenou ekonómkou, si podľa jej slov pýtali rady ohľadom podnikania, ona však ich ponuku na cestu do ČR odmietla. "Toto nazývam pokusom o únos," povedala a dodala, že práve po tejto udalosti požiadala o policajnú ochranu.



Zároveň uviedla, že koncom októbra ju čínsky konzulát v Lyone kontaktoval s tým, že má list od jej manžela, no trval na tom, že si ho musí prevziať osobne. Keď sa spýtala, či by list mohla prebrať francúzska polícia, prípadne či by poň ona nemohla prísť na konzulát v jej sprievode, odpoveď nedostala.



Mengová v rozhovoroch pre Franceinfo a Libération, ktoré prebehli 10. januára, no zverejnené boli v piatok, uviedla, že o svojom manželovi ani rodine, ktorú má v Číne, nemá žiadne správy. Povedala tiež, že v uplynulej dobe mala "čudné telefonáty" a raz ju podľa jej slov dokonca do hotela sledoval čínsky pár, ktorý sa pokúšal získať o nej informácie.