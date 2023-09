Manželka českého prezidenta dorazila do Kyjeva počas poplachu

Kyjev/Praha 6. septembra (TASR) - Manželka českého prezidenta Eva Pavlová pricestovala v stredu ráno do ukrajinského hlavného mesta na summit prvých dám a pánov, ktorý organizuje manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská. Krátko pred jej príchodom zostrelila ukrajinská protivzdušná obrana niekoľko útočiacich ruských rakiet. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe na základe servera iRozhlas.cz.



Pavlová dorazila do Kyjeva počas leteckého poplachu na území celej Ukrajiny. "Protivzdušná obrana zostrelila podľa ukrajinských úradov niekoľko ruských rakiet, čo bolo tesne pred príjazdom špeciálneho vlaku vidieť aj počuť. V Kyjeve nebol nikto zranený," uviedol spravodajca Českého rozhlasu na Ukrajine Martin Dorazín. Dodal, že zrejme išlo o rakety s plochou dráhou letu, možno aj balistické.



Summit prvých dám a pánov sa v ukrajinskom hlavnom meste uskutoční už po tretíkrát. Moderovať by ho mal britský herec, režisér a moderátor Stephen Fry a hlavnou témou je psychické zdravie ľudí v krízových oblastiach. Zúčastniť by sa na ňom mali manželky a manželia hláv štátov viacerých európskych krajín.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)