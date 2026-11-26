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Manželka japonského novinára zadržaného v Rusku prosí o jeho návrat
Ruské úrady zadržali 34-ročného novinára denníka Hokkaido šimbun 13. októbra na Sachaline, ruskom ostrove na Ďalekom východe, ktorý leží severne od japonského ostrova Hokkaido.
Autor TASR
Tokio 26. novembra (TASR) - Manželka japonského novinára Jukiho Imaia, ktorého v októbri zadržali v Rusku pre podozrenie zo špionáže, prosí o jeho návrat domov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ruské úrady zadržali 34-ročného novinára denníka Hokkaido šimbun 13. októbra na Sachaline, ruskom ostrove na Ďalekom východe, ktorý leží severne od japonského ostrova Hokkaido. V ten deň mu podľa manželky Nozomi Imaiovej končilo dvojročné pôsobenie v Rusku a chystal sa vrátiť k rodine.
Počas jeho pobytu v zahraničí sa im narodila dcéra, ktorá má dnes takmer dva roky. „Juki Imai nie je len novinár. Je to milovaný syn, manžel a otec,“ uviedla Imaiová vo vyhlásení. „Prosím, vráťte tohto drahého otca jeho malej dcérke,“ dodala. Jeho rodičia sa podľa nej obávajú, že syna už neuvidia.
Imai sa o Rusko dlhodobo zaujímal. Na univerzite v Japonsku študoval ruštinu a ruské reálie a istý čas žil aj v Petrohrade. Jeho starý otec sa narodil na Sachaline.
Japonské úrady obvinenia popreli a požadujú jeho prepustenie. Zadržanie novinára prispelo k ďalšiemu zhoršeniu vzťahov medzi Tokiom a Moskvou. Rusko v posledných rokoch zadržalo viacerých občanov krajín, ktoré označuje za „nepriateľské“, a obvinilo ich zo spolupráce so západnými tajnými službami.
Obe krajiny vedú už desaťročia spor o štyri najjužnejšie Kurilské ostrovy, ktoré Japonsko nazýva Severné teritóriá. Po skončení druhej svetovej vojny ich obsadil Sovietsky zväz.
Ruské úrady zadržali 34-ročného novinára denníka Hokkaido šimbun 13. októbra na Sachaline, ruskom ostrove na Ďalekom východe, ktorý leží severne od japonského ostrova Hokkaido. V ten deň mu podľa manželky Nozomi Imaiovej končilo dvojročné pôsobenie v Rusku a chystal sa vrátiť k rodine.
Počas jeho pobytu v zahraničí sa im narodila dcéra, ktorá má dnes takmer dva roky. „Juki Imai nie je len novinár. Je to milovaný syn, manžel a otec,“ uviedla Imaiová vo vyhlásení. „Prosím, vráťte tohto drahého otca jeho malej dcérke,“ dodala. Jeho rodičia sa podľa nej obávajú, že syna už neuvidia.
Imai sa o Rusko dlhodobo zaujímal. Na univerzite v Japonsku študoval ruštinu a ruské reálie a istý čas žil aj v Petrohrade. Jeho starý otec sa narodil na Sachaline.
Japonské úrady obvinenia popreli a požadujú jeho prepustenie. Zadržanie novinára prispelo k ďalšiemu zhoršeniu vzťahov medzi Tokiom a Moskvou. Rusko v posledných rokoch zadržalo viacerých občanov krajín, ktoré označuje za „nepriateľské“, a obvinilo ich zo spolupráce so západnými tajnými službami.
Obe krajiny vedú už desaťročia spor o štyri najjužnejšie Kurilské ostrovy, ktoré Japonsko nazýva Severné teritóriá. Po skončení druhej svetovej vojny ich obsadil Sovietsky zväz.