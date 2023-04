Manželka Kara-Murzu chce od Británie tresty pre tých, čo ho potrestali

Londýn 17. apríla (TASR) - Manželka odsúdeného kritika Kremľa Vladimira Kara-Murzu je zmätená reakciou britskej vlády a nerozumie, prečo Londýn ešte neuvalil sankcie na osoby zapojené do súdneho procesu s jej manželom, ktorý bol v pondelok za vlastizradu odsúdený na 25 rokov väzenia. Informovala o tom televízia Sky News.



Kara-Murzová očakáva reakciu Británie preto, že jej manžel, ruský opozičný politik a bývalý novinár má okrem ruského aj britské občianstvo.



Ako objasnila televízia, britský minister zahraničných vecí James Cleverly odsúdil verdikt vynesený nad Kara-Murzom v pondelok súdom v Moskve. Okrem toho si ministerstvo zahraničných vecí predvolalo ruského veľvyslanca v Londýne.



Jevgenija Kara-Murzová uviedla, že hoci je vďačná za podporu ministerstva zahraničných vecí, pre jej manžela treba urobiť viac. Povedala, že chce, aby britská vláda "skutočne niečo podnikla" a zaviedla sankcie proti "porušovateľom" práv jej manžela.



Poukázala pritom na príklad Kanady, ktorá zaviedla sankcie napriek tomu, že jej manžel nemá kanadské občianstvo.



Kara-Murzová upozornila i na to, že zdravotný stav jej manžela sa rapídne zhoršuje a má už problém s oboma nohami.



"Úprimne povedané, stáva sa to otázkou života a smrti. Vyjadrenie obáv už nestačí," zdôraznila.



Manželka disidenta prirovnala jeho pobyt vo väzení k tým, aké sa nariaďovali za éry sovietskeho diktátora Josifa Stalina.



V rozhovore pre televíziu LBC Kara-Murzová zdôraznila, že teraz treba urobiť všetko pre to, aby sa dosiahlo prepustenie jej manžela a aby mal prístup k riadnej lekárskej starostlivosti.



Vo svojej reakcii na rozsudok Kara-Murzová vo svojom statuse na platforme Twitter napísala, že trest v trvaní štvrťstoročia je to isté, čo jednotka s hviezdičkou za "odvahu, dôslednosť a čestnosť", ktorú podľa nej Kara-Murza prejavil vo svojej dlhoročnej práci. Manželovi odkázala, že je naňho veľmi hrdá.



Rozsudok nad Kara-Murzom odsúdili Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Nemecko a Európska únia, ako aj ľudskoprávna organizácia Amnesty International či vysoký komisár šéf OSN pre ľudské práva Volker Türk.



Vo svojej záverečnej reči pred súdom Kara-Murza 10. apríla vyhlásil, že je hrdý na činy, ktoré ho dostali do väzenia.



"Som vo väzení za svoje politické názory. Za to, že som vystúpil proti vojne na Ukrajine. Za roky boja proti Putinovej diktatúre," povedal Kara-Murza.



Vladimir Kara-Murza začal svoju kariéru ako novinár a potom sa stal poradcom Borisa Nemcova, ďalšieho významného ruského opozičného lídra a politika, ktorý bol v roku 2015 zastrelený neďaleko hradieb moskovského Kremľa.



Kara-Murza sa svojho času veľmi aktívne podieľal na tom, aby bol v USA prijatý zákon pomenovaný po právnikovi Sergejovi Magnitskom - ide o kľúčovú právnu normu, ktorá pomohla zabezpečiť prijatie sankcií zameraných proti porušovateľom ľudských práv v Rusku.



Po tom, ako bol Kara-Murza dvakrát terčom pokusu o otrávenie, sa spolu s rodinou presťahovali do USA. Neskôr sa vrátil do Ruska, odkiaľ po invázii ruskej armády na Ukrajinu odmietol odísť - napriek rastúcemu riziku, ktoré hrozilo a hrozí odporcom politiky ruského vedenia, dodala britská stanica BBC.



Magnitského spolupracovník, britský finančník a aktivista Bill Browder, na Twitteri zdieľal zoznam 31 ruských úradníkov, ktorí by mali byť potrestaní na základe zákona Magnitského. Určený je "pre všetky vlády, ktoré si nevedia rady s tým, čo robiť po tom, čo Rusko odsúdilo Vladimira Kara-Murzu na 25 rokov väzenia, čo je najtvrdší politický trest od čias Stalina."