Manželka mexického drogového baróna El Chapa sa priznala k obvineniam

Washington 11. júna (TASR) - Emma Coronelová, manželka mexického drogového baróna Joaquína "El Chapa" Guzmána, vo štvrtok na súde vo Washingtone priznala vinu z obchodovania s drogami a prania špinavých peňazí v USA. Informovala o tom agentúra AP.



Výšku jej trestu má súd oznámiť v septembri, píše AP. Guzmánovu manželku zatkli vo februári tohto roka na letisku v americkom štáte Virgínia.



Coronelová bola obvinená z plánovania distribúcie kokaínu, metamfetamínu (pervitínu), heroínu a marihuany v Spojených štátoch. Americké ministerstvo spravodlivosti ju tiež obvinilo z napomáhania manželovi pri úteku z mexického väzenia v roku 2015 a z účasti na plánovaní druhého úteku z väzenia pred tým, ako Guzmána v januári 2017 vydali do USA.



Tohto drogového baróna odsúdili v roku 2019 na doživotie. Jeho drogový kartel Sinaloa bol počas Guzmánovho 25-ročného vládnutia zodpovedný za prepašovanie obrovského množstva kokaínu a ďalších drog do USA.



Prokuratúra takisto uviedla, že jeho "armáda sicarios" čiže "nájomných vrahov" mala príkaz uniesť, mučiť a zabiť každého, kto sa mu postaví do cesty.