Manželka policajta obvineného z Floydovej vraždy požiadala o rozvod

Washington 30. mája (TASR) - Manželka policajta z amerického mesta Minneapolis Dereka Chauvina obvineného z vraždy Afroameričana Georgea Floyda podala žiadosť o rozvod. Informoval o tom v sobotu denník Daily Mail s odvolaním sa na vyhlásenie právnikov Kellie Chauvinovej.



Daily Mail dodal, že Kellie Chauvinová nie je v štáte Minnesota neznáma, keďže v roku 2018 sa zúčastnila na súťaži "Mrs Minnesota". Stala sa vtedy prvou víťazkou tejto súťaže z etnickej skupiny Hmongov. Chauvinová totiž pochádza z Laosu a do USA prišla ako dieťa spolu s rodičmi, keď ušli pred vojnou vo svojej vlasti.



Chauvin je jej druhým manželom - zosobášili sa v roku 2010. V rozhovoroch poskytnutých médiám pred súťažou krásy Chauvinová uviedla, že očarila manželova policajná uniforma, ale najmä jeho džentlmenské správanie.



Na Chauvina bolo pritom za jeho konanie a správanie sa v službe podaných 18 sťažností. V prípade Afroameričana Georgea Floyda bol obvinený z vraždy a zabitia.



Policajt Chauvin bol zachytený na videu, ako v pondelok 25. mája pri zásahu na jednej z ulíc v meste v Minneapolis najmenej päť minút tlačí kolenom na krk neozbrojeného, spútaného a ležiaceho Floyda. Za priestupok zatknutý 46-ročný Floyd sa pri tom sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice.



Video sa rýchlo rozšírilo na internete a spustilo v Minneapolise protesty, ktoré nakoniec vyústili do násilia a rabovania a medzičasom sa rozšírili aj do ďalších amerických miest.