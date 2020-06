Manželka Putinovho spojenca je podporovateľka britských konzervatívcov

Londýn 11. júna (TASR) - Britská Konzervatívna strana dostala za posledných päť rokov ako dar 1,6 milióna libier, ktoré jej poukázala manželka bývalého námestníka ruského ministerstva financií Vladmira Černuchina, oligarchu a spojenca prezidenta Vladimira Putina. Napísal o tom spravodajský portál Business Insider.



Ľubov Černuchinová sa tak stala najštedrejšou podporovateľkou niektorej z britských politických strán v dejinách Spojeného kráľovstva, napísal portál.



Hovorca Konzervatívnej strany v reakcii na to uviedol, že všetky finančné dary pre stranu sú "riadne a transparentne priznané" a plne v súlade so zákonom. Dodal tiež, že "politika vlády nie je žiadnym spôsobom ovplyvnená darmi pre stranu".



Z materiálu portálu Business Insider vychádzajúceho z údajov ústrednej volebnej komisie vyplýva, že celková Černuchinovou darovaná suma zahŕňa 325.000 libier poukázaných konzervatívcom v prvom štvrťroku tohto roku.



V roku 2014 Černuchinová napr. zaplatila 160.000 libier za tenisový zápas s terajším predsedom vlády Borisom Johnsonom a vtedajším premiérovi Davidom Cameronom. Ďalších 30.000 libier ju vtedy stála večera s Gavinom Williamsonom, ktorý v súčasnosti zastáva funkciu ministra školstva.



Vlani v máji zasa Černuchinová večerala s expremiérkou Theresou Mayovou a viacerými ďalšími členkami britskej vlády, čo bolo možné po tom, ako táto Ruska na darcovskej párty poukázala konzervatívcom 135.000 libier.



Johnson je pritom už dlhší čas pod tlakom, aby zverejnil správu o zasahovaní Ruska do politického diania v Británii, ktorá je hotová od vlaňajšieho októbra, dodal portál Business Insider. Opozičné strany v stredu znovu vyzvali vládu Spojeného kráľovstva, aby závery správy zverejnila.



Alistair Carmichael, hovorca liberálnych demokratov pre zahraničné záležitosti, v stredu uviedol, že v súvislosti s nezverejnením správy čelí britská vláda "vážnym otázkam".



Zdôraznil, že "najmä v čase krízy by ľudia mali veriť v svoju demokraciu", preto podľa neho nie je možné, aby Johnson ďalej odďaľoval zverejnenie "správy spravodajského výboru o ruskom zasahovaní do našej demokracie."



Carmichael povedal, že najnovšie zverejnenie informácií o finančných daroch pre konzervatívcov znovu zdôraznilo hlboké prepojenie strany s ruskými oligarchami a "vyvoláva vážne otázky, prečo sa premiér tak zdráha zverejniť správu."



Parlamentný výbor pre tajné služby a bezpečnosť zaslal Johnsonovi svoju správu o údajnom zasahovaní Ruska do politického diania v Spojenom kráľovstve už vlani v polovici októbri, uviedol nedávno vtedajší predseda tohto výboru Dominic Grieve.



Dodal, že spolu s ďalšími poslancami vtedy vyzývali, aby tento dokument bol zverejnený ešte pred decembrovými predčasnými voľbami.



Johnson to však odmietol s tým, že správa bude zverejnená po voľbách, čo sa však doteraz nestalo.



Premiérov hovorca najnovšie v stredu vyhlásil, že správu nemožno zverejniť, kým ju neschváli novozvolený parlamentný výbor pre tajné služby a bezpečnosť. "Samotná správa bola predsedom vlády schválená na zverejnenie," spresnil.



Parlamentný výbor spustil vyšetrovanie zasahovania Ruska do britskej politiky v novembri 2017.



Toto vyšetrovanie bolo reakciou na údajné zasahovanie Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016 a vplyv dezinformačných kampaní financovaných Ruskom.



Business Insider dodal, že pri pátraní mediálneho portálu Open Democracy sa zistilo, že dary Konzervatívnej strane od ruských podnikateľov a ich blízkych spolupracovníkov v období od novembra 2018 do novembra roku 2019 dosiahli celkovú sumu 498.850 libier, čo je v porovnaní s rokom 2018 výrazný nárast - vtedy bol objem darovaných súm pod hranicou 350.000 libier.