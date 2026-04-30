Manželka španielskeho premiéra podala trestné oznámenie na influencera
Influencer zverejnil na internete video, na ktorom je vidieť, ako sa v kaviarni približuje k manželke predsedu vlády a nasleduje ju na ulicu, pričom sa jej pýta na jej korupčný prípad.
Autor TASR
Madrid 30. apríla (TASR) - Manželka španielskeho premiéra María Begoňa Gómezová podala trestné oznámenie na krajne pravicového influencera Vita Quilesa za údajné napadnutie. K incidentu došlo v stredu v kaviarni v Madride, kde Quiles konfrontoval Gómezovú pre jej korupčnú kauzu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Influencer zverejnil na internete video, na ktorom je vidieť, ako sa v kaviarni približuje k manželke predsedu vlády a nasleduje ju na ulicu, pričom sa jej pýta na jej korupčný prípad, napriek tomu, že ho od Gómezovej odtláčali dve ženy, kým nastupovala do taxíka.
Gómezovú vyšetrujú pre obvinenia, že využila svoje postavenie manželky premiéra na získanie pracovných kontaktov, obvinenia popiera. Španielsky prokurátor tento mesiac požiadal vyšetrujúceho sudcu, aby uzavrel tento prípad, ktorý podali krajne pravicové skupiny, pripomenula agentúra Reuters.
Konanie influencera voči manželke premiéra v stredu odsúdili tak členovia Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) predsedu vlády Pedra Sáncheza, ako aj opozičnej konzervatívnej Ľudovej strany (PP).
Hovorkyňa PP Ester Muozová však uviedla, že aj Quiles je „obeťou“ a to pre konanie žien, ktoré sa ho snažili udržať ďalej od Gómezovej, pričom tvrdí, že „rozumie tomu, že sú novinári, ktorí chcú klásť (Gómezovej) otázky“.
